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6 öğrenci pozitif çıktı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören 12. sınıf Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Selma Eylem, dün okula giden 100 civarındaki 12.sınıf öğrencilerinin 6’sında COVID-19 pozitif tespit edildiğini açıkladı.

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6 öğrenci pozitif çıktı
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“Pozitif çıkan öğrencileri” işaret eden Eylem, “Online eğitime devam edeceğiz. Bu test sonuçları da bize bunu gösterdi. Bu hassasiyetimizin önemi bir kez daha ortaya çıktı” dedi.
Eylem, söz konusu 6 öğrencinin Lefkoşa ve Mağusa bölgesinden olduğunu da belirtti.
Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştüklerini belirten Eylem, yüz yüze eğitime başlamama eyleminin devam ettiğini, online eğitimi sürdüreceklerini kaydetti.
 
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