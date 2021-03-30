6 öğrenci pozitif çıktı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören 12. sınıf Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Selma Eylem, dün okula giden 100 civarındaki 12.sınıf öğrencilerinin 6’sında COVID-19 pozitif tespit edildiğini açıkladı.

“Pozitif çıkan öğrencileri” işaret eden Eylem, “Online eğitime devam edeceğiz. Bu test sonuçları da bize bunu gösterdi. Bu hassasiyetimizin önemi bir kez daha ortaya çıktı” dedi.

Eylem, söz konusu 6 öğrencinin Lefkoşa ve Mağusa bölgesinden olduğunu da belirtti.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştüklerini belirten Eylem, yüz yüze eğitime başlamama eyleminin devam ettiğini, online eğitimi sürdüreceklerini kaydetti.

