6 öğrenci pozitif çıktı

“Pozitif çıkan öğrencileri” işaret eden Eylem, “Online eğitime devam edeceğiz. Bu test sonuçları da bize bunu gösterdi. Bu hassasiyetimizin önemi bir kez daha ortaya çıktı” dedi.
Eylem, söz konusu 6 öğrencinin Lefkoşa ve Mağusa bölgesinden olduğunu da belirtti.
Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştüklerini belirten Eylem, yüz yüze eğitime başlamama eyleminin devam ettiğini, online eğitimi sürdüreceklerini kaydetti.
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