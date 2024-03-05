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6 Mart Dünya Lenfödem Günü

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6 Mart Dünya Lenfödem Günü
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Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, “6 Mart Dünya Lenfödem Günü” kapsamında söyleşi düzenliyor.
Uzman Fizyoterapist ve Lenfödem Terapisti Emine Kütüküt’ün konuşmacı olacağı söyleşi, yarın 17.30-18.30 saatleri arasında Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılacak.
 
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