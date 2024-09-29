6. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği 6 Ekim’de

İskele Belediyesi’nin, ‘bizim sevdamız sizin de sevdanız olsun, 6 Ekim’de rotanız İskele olsun’ sloganıyla bu yıl 6.’sını düzenlemeye hazırlandığı Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğine geri sayım devam ediyor. 6 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başlayıp gün boyu devam edecek etkinlik yine çok ses getirecek. İskele Kent Merkezi’nden başlayarak sokaklara yaklaşık 150 stantın kurulacağı, birçok kültürün buluşmasına ev sahipliği yapacağı 6. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinin finalinde ise şarkıcı Derya Uluğ sahne alacak. İskele Şehir Merkezinden itibaren bazı sokakların da araç trafiğine kapanacağı etkinlikte konserler, dans gösterileri, ülkemiz ve Türkiye’nin yanı sıra 3. Ülke kültürlerinin tanıtım stantları yer alacak. Stantlarda yiyecek, içecek, el emeği göz nuru eserlerin de satışı yapılacak.
6. KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI ETKİNLİĞİ 6 EKİM PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK
Renkleri ve kültürleri her etkinliğinde İskele’de buluşturmayı başaran İskele Belediyesi’nin çok ses getiren ve her yıl büyük bir heyecan ve özlemle beklenen Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği 6 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde açılışı yapılacak 6. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği gece geç saatlere kadar devam edecek. Duyurusu yapıldıktan çok kısa süre içerisinde stantları neredeyse dolan etkinlik için hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor. Ambulans ve sağlık ekibi ile İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin de gün boyu hazırda bulunacağı etkinlikte İskele Polis Müdürlüğü ile İskele Belediyesi Zabıta Birimihalkın güvenliği için İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümüde halkın sağlığı için etkinlik alanında yer alacak.
KURA ÇEKİMİ 3 EKİM’DE
GÜN BOYU SÜRECEK ETKİNLİK ALANININ KROKİSİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PAYLAŞILACAK
Etkinliğin ne zaman olacağının açıklanmasının hemen ardından stantların yüzde 90’ının çok kısa bir sürede dolduğu 6. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinde stant kuracaklar için gerçekleştirilecek noter huzurundaki kura çekimi ise 3 Ekim’de yapılacak. Kura çekiminin ardından ise etkinlik alanını ve stantları gösteren kroki hazırlanarak İskele Belediyesi’nin resmi facebook sayfası https://www.facebook.com/iskele.belediye üzerinden paylaşılacak.
KÜLTÜRLER İSKELE’DE BULUŞACAK
Ülkemiz kültürünün yanı sıra Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkemize gelerek, ülkemizi yurt bilen ve İskele’de yaşamlarını sürdürenlerin kültürlerinin de yer alacağı 6. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinde, İskele Belediyesi’nin kardeş şehirleri ve ülkemizdeki bazı dernekler de statlarıyla yer alacak. Etkinlikte İskele’de yaşamlarını sürdüren çok sayıda 3. ülke vatandaşı da kendi bölgelerine özgü yiyecek-içecek-el emeği göz nuru eserlerin yanı sıra danslarıyla da etkinliğe renk katacak.
ÇOCUKLAR DA EĞLENECEK, ÇOCUK SOKAĞI GÜN BOYU AÇIK OLACAK
Yetişkinler tek tek stantları gezerken, çocuklar da kendileri için özel olarak hazırlanan oyun sokağında vakit geçirebilecek. İskele Belediyesi otoparkında kurulacak Oyun Sokağı, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı eğitmenleri gözetiminde olacak.Aileler çocuklarını gönül rahatlığıyla buraya bırakabilecek. 12.00-19.00 saatleri arasında açık olacak Oyun Sokağı’nda yüz boyama, çeşitli zıpzıplar ve oyun aktivitelerinin yanı sıra saat 17.00-19.30 arasında ise çocuk eğlence saati olacak.
ETKİNLİĞİN FİNAL KONSERİNİ DERYA ULUĞ VERECEK
İskele Belediyesi 6. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinde konserler de olacak. Yerli sanatçılarımızGrup Deniz Feneri, Halil Sahkın, Murat ÇığveOrkestrası, Yahya ErenköylüveOrkestrası’nın dakonservereceğietkinliğin final konserinde ise sahneye, şarkıcıDerya Uluğçıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vereceği ilk halk konserinde dinleyicileri ile buluşacak Uluğ, saat 21.30’da İskele Ecevit Meydanı’na kurulacak sahnede sevile nşarkılarını seslendirecek. Etkinlik kapsamındaki tüm etkinlikler ve konserlere giriş ücretsiz olacak.
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