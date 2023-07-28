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6 kişi hafif yaralandı

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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dikkatsiz sürücü, geçmeye çalıştığı araca arkadan çarptı, 6 kişi hafif yaralandı

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6 kişi hafif yaralandı
Alayköy’de, dün sabah 06.30 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 1’inci kilometresinde 41 yaşındaki Abdusselam Manga, yönetimindeki TMM 671 plakalı araç Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Adem Kızıltepe yönetimindeki  HZ 029 plakalı aracı geçecekken, dikkatsizliği sonucu HZ 029 plakalı aracın arka kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan HZ 029 plakalı araç sürücüsü Adem Kızıltepe ve araçta yolcu olarak bulunan Yulıus Adekunle Adetunji ile TMM 671 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Ana Alexcess, 25 yaşındaki Aigul Milikova, 20 yaşındaki Kim Anzhelika ve 20 yaşındaki Lebedeva Elizaveta’nın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Adem Kızıltepe ve Yulius Adekunle Adetunji taburcu edildi.
Diğer şahısların tedavilerinin halen sürdüğü açıklandı.
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