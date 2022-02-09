“6 kez Kıb-Tek’i kendim finanse ettim”

KIB-TEK Akaryakıt Temin İhalesini kazanan denizcilik firmasının direktörü Ulus Göker “Birçok kez inisiyatif alıp Kıb-Tek’i finanse edip yakıtı Teknecik’e aktardık. Ama bu kez artık kendim bankaya borçlanıp faiz ödeyerek bu yakıtın aktarılmasını sağlamayacağımı ilettim” dedi



KIB-TEK Akaryakıt Temin İhalesini kazanan Sideral Lines Denizcilik firması direktörü Kaptan Ulus Göker, akaryakıt ihalesini kazanmalarının ardından geçtiğimiz hafta Perşembe günü ülkeye gelen yakıtın yedinci sefer olduğunu ifade etti. Bu seferlerin tümünde de benzer sıkıntılar yaşandığını fakat dışarıya yansıtılmadan kendisinin inisiyatif alıp Kıb-Tek finanse edilerek yakıtın Teknecik Elektrik Santrali depolarına aktarıldığını kaydeden Göker, “Ben bugüne kadar sözleşmeden doğan haklarımın hiçbirini talep etmedim ama bu kez artık kendim bankaya borçlanıp faiz ödeyerek bu yakıtın aktarılmasını sağlamayacağımı ilettim. İhale şartnamesinde yakıtın kalitesinin düşürülmesine rağmen ben yüksek kalitedeki yakıt özellikleriyle teklif verdim ve şartnamede talep edilenden daha kaliteli bir yakıt ülkeye getirdim” diyerek, kendisinin tüm uyarılarına rağmen ihale şartnamesine demoraj ücretinin Kıb-Tek tarafından karşılanması maddesinin eklendiğini ve dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın kurumu zarara uğrattığını ifade etti.

“ERHAN ARIKLI’YA DAVA AÇACAĞIM”

Ekonomi ve Enerji Eski Bakanı Erhan Arıklı’nın halen daha Kıb-Tek’le ilgili spekülasyonlar yaratmaya devam ettiğini kaydeden Ulus Göker, “Erhan Arıklı katıldığı bir programda, ‘ihaleyi alan firma akaryakıtı peşin aldığı için parasını da peşin istiyor bu nedenle yakıtı aktarmıyor. Eğer yakıtı TPIC getirmiş olsaydı TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arardık, birilerini araya koyardık bunlar yaşanmazdı’ diyor. Halen daha kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Ben 6 seferde de ödemelerde gecikme yaşanmasına rağmen adeta Kıb-Tek’i kendim finanse ederek ülkenin yakıtsız kalmaması için elimden geleni yaptım ve çıkıp bunu hiçbir yerde dile getirmedim. Bugün de akaryakıt konusu kamuoyuna yansıdığı için açıklama yapmak durumunda kaldım. Fakat Erhan Arıklı, bu şekilde konuşmaya devam ederse kendisine dava açacağım” dedi.

“Ben de bu ülkede yaşayan bir insanım, benim ailem de bu ülkede, sevdiklerim de. Elektrik kesintilerinden bizler de etkileniyoruz, bizler de bu olumsuzlukları yaşıyoruz” diyen Ulus Göker, “Biri çıkıp bana ‘Sen yakıtı vermedin diye elektriksiz kaldık’ derse ben utançtan sokağa çıkamam” diyerek, dün akşamüzeri 17.30 sıralarında ülkeye getirilen yakıtın Teknecik Elektrik Santrali depolarına aktarılması için talimat verdiğini açıkladı. Yakıt bedelinin bugün ödeneceğine dair söz aldığını kaydeden Göker, “Sırf Kıb-Tek zor durumda kalmasın diye yakıt bedelini ben kendi cebimden ödedim” diyerek, yakıt sıkıntısının şimdilik çözüldüğünü ve ülkenin karanlıkta kalmayacağını vurguladı. 12-13 gün yetecek bir yakıt stoku olduğunu kaydeden Göker, 17 Şubat’ta yine bir tanker daha geleceğini belirterek, “Umarım yine böyle bir sorun yaşamayız ama Kıb-Tek yönetimine iş bilen kişiler gelmediği sürece daha çok bu tarz sorunlar yaşayacağız” açıklamasında bulundu.

