6 işyeri kapatıldı

Lefkoşa’da bir işyerinin faaliyeti durdurulurken, Girne’de ise 5 işyeri mühürlendi, 47 iş yerine de ihbar verildi



Lefkoşa’da bir işyerinin faaliyeti, sağlık karnesiz personel bulundurmak ve gayri sıhhi olması nedeniyle durduruldu.

98 iş yeri maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler üzerinden denetlendi.

Denetimlerde, 2 işyerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 64 birim ürün müsadere edildiği, 1 iş yerinin de sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayrı sıhhi ortamdan dolayı faaliyetinin durdurulduğu kaydedildi.

Öte yandan Girne Belediyesi, gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 önlemleriyle ilgili 142 işletmenin denetlendiği 20 Eylül- 18 Ekim tarihleri arasında 5 işyerinin ticari faaliyetlerinin durdurularak mühürlendiğini, 47 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildiğini açıkladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hijyen koşullarına uygun olmayan bir cafe-restoranla, sağlık karnesiz personel çalıştıran 1 berber dükkânı, 2 bar ve Ustalık Belgesi olmayan bir berber dükkanı olmak üzere 5 işyerinin ticari faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi.

Yapılan hijyen kontrollerinde, koşulları yetersiz bulunan ve sağlık karnesiz personel çalıştıran Little Pub Bar ve Junior Baragadi Bar işletmeleri ile mutfak hijyeni yetersiz bulunan CMR Çiğ Köfte Cafe Restoranın mühürlendiği belirtildi.

Bunların yanında, izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştıran La Femme Berber ile Ustalık Belgesi bulunmayan Nazlı Kızı Güzellik Salonu’nun faaliyetlerinin durdurulduğu, mühürleme işlemlerinin ardından müteakip hafta içerisinde teknik eksiklerini gideren tüm işyerlerinin faaliyetlerine izin verildiği ifade edildi.

Kontroller kapsamında mühürlenen toplam 5 işyeri yanında 47 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 5 işletmeye eksiklerini gidermemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı, iki işyerine Covid-19 pandemi önlemlerini yerine getirmediği için 4 bin 400’er TL para cezası kesildi.

