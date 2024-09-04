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6 bölgede kayıp arayışı

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Kayıp şahıslar komitesine bağlı ekipler, Kuzey'de Mehmetçik, Ulukışla, Dilekkaya, Alsancak ve Zeytinlik'te Rum tarafında ise Yeri’de kazı çalışmalarını sürdürüyor

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6 bölgede kayıp arayışı
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Kayıp Şahıslar Komitesi'nden elde edinilen bilgilere göre, beşi KKTC, biri de Rum kesiminde olmak üzere altı ekibin kayıpları bulmak için kazı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Kayıp Şahıslar Komitesi'nden “kaynaklar” Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptıkları açıklamada, kayıp şahıslar komitesine bağlı ekiplerin KKTC’de “Galatya” (Mehmetçik), “Marathovuno” (Ulukışla), “Agia” (Dilekkaya), “Karava” (Alsancak) ve “Templos”ta (Zeytinlik), Rum tarafında ise, Yeri’de kazı çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

KKTC’deki kazıların Kıbrıslı Rum, Yeri’deki kazıların ise 1964 dönemine ait Kıbrıs Türk kayıpların bulunmasıyla alakalı olduğu belirtilirken, “aynı kaynakların” kazıların süresiyle ilgili bir soruya verdikleri yanıtta, bunun kazının türüne bağlı olduğunu söyledikleri ifade edildi.

Habere göre, gelecekte yapılacak kazılar konusunda ise bir program olduğu ancak bunun, belirli noktalarda hava şartlarının kazı yapılmasına uygun olup olmamasına ve noktalarda (askeri bölgeler veya arazilerin kullanıcılarından) kazı yapılması için izin alınıp alınmayacağına bağlı değiştiği belirtildi.

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