





Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Günaydın Haber Kıbrıs programında Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu okullarda hijyen kurallarının uygulanıp uygulanmadığıyla ilgili konuların tamamen dedikodu olduğunu belirterek, bölge bölge tüm okulların denetleneceğini açıkladı.

Okullardaki hademe sorununa değinen Bakan Çavuşoğlu, temizlik şirketleriyle anlaşma yapıldığını ve 240 hademenin hizmete başladığını belirtti. Okullara sağlanan hijyen malzemelerinin yeterli olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu okul aile birliklerinin ve okul idaresinin gerekli gördükleri malzemeleri almaya yetkili olduklarını söyledi. Çavuşoğlu özel okulların da denetleneceğini kaydetti.

Uzaktan eğitimle ilgili açıklama yapan Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, altyapı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın tek başına sağlayabileceği bir durum olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“6 aydır ulaştırma ve bayındırlık bakanlığından okulların fiber optik altyapılarını tamamlanmasını istiyorum, 38 okula kablolar çekildi, 8 okulun kapılarında kablolar durur bağlantı yapamıyoruz, telefon dairesini aradığımızda niye bağlamıyorsunuz dediğimizde, gereksiz bahanelerle zamanımız çalınıyor.”

Ya bu yetkileri ellerinde bulundurulan insanlar layıkıyla bu işi yapacak ya da bağlatacaklar.Bu memlekette artık herkes kendi öz eleştirisini yapacak. Kamunun topyekün seferberliğe ihtiyacı var. Öğrencilerimizin bir kısmının tableti ve interneti yoktur. Benim kendi evimde de her çeşit interneti denememe rağmen donuyor 20 senedir vekilim, kendi yaşadığım ortamda bile bazı videoları izlemek programları indirmekte yetersiz kalıyor. Bu milli eğitim bakanlığının başarısızlığı değil eğitim bakanlığın önüne konan engellerdir. Bu engelleri aşmak adına 6 aydır telefon dairesine yalvarıyoruz."



ATAKAN

Öte yandan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Atakan, "45 okulumuzun 38 tanesine fiber optik bağlantı tamamlandı. Kalan 7 okulumuza en geç yeni haftada bağlantı tamamlanacak. Şu anda Geçitkale ve Mehmetçik bölgesi okulları yapılıyor. 27km fiber optik bağlantı tamamlanmış durumda." dedi.

