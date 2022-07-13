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6 ayda 993 yabancıya izin

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30 Mayıs-6 Temmuz arasındaki sürede, ülkeden mal satın alma izni verilen yabacı sayısı 482 kişiye yükseldi

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6 ayda 993 yabancıya izin

Hükümet yabancı uyrukluların ülkeden taşınmaz mal satın almaları konusunda hızlı çalışıyor
6 Temmuz’da iki ayrı kararla 329 yabancıya daha gerekli izinler sağlandı
Mayıs’ta yabancı uyrukluların ‘1’ adetle sınırlı alımları ‘4’e çıkarılmıştı
İKİ KARARLA 329 YENİ İZİN SAĞLANDI
KKTC Bakanlar Kurulu geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda toplamda 329 yabancı uyruklu şahsa daha taşınmaz mal satın alma izni verdi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından geç saatlerde yayımlanan 6 Temmuz tarihli Resmi Gazete’deki ilk kararda 21, ikinci kararda da 308 yabancı uyruklu kişiye önergede belirtilenler ışığında, gerekli izlerin sağlanmasına karar verildiği bildirildi. Alınan karar bir defada bu kadar çok yabancının mal alımına izin verilmesi açısından dikkati çekti. Böylece, 30 Mayıs-6 Temmuz arasındaki sürede, ülkeden mal satın alma izni verilen yabacı sayısı 482 kişiye yükseldi.
6 AYDA 993 YABANCIYA MAL ALMA İZNİ VERİLDİ
Bakanlar Kurulu “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası”na dayanarak, Ocak ayında 135 yabancıya, Şubat ayında 155 yabancıya, Mart ayında 101 yabancıya, Nisan ayında 107 yabancıya, Mayıs ayında 97 yabancıya ve Haziran ayında da 69 yabancıya ülkede mal edinme izni sağladı. Bu rakamlar, Temmuz’daki 329 izinle birlikte 993 yabancı sayısına ulaşıyor. İlgili yasa uyarınca ayrıca, altı aylık sürede 46 yabancı uyruklunun daha önce sağlanan mal edinme izinleri de talep edilen değişikliklere uygun olarak tadil edildi.
YABANCIYA 4 TAŞINMAZ HAKKI
Hükümet kabinesi, Mayıs ayında ürettiği bir kararla KKTC’de taşınmaz mal edinmek isteyen yabancı uyrukluların daha önce ‘1’ adetle sınırlı olan haklarını ‘4’ adede çıkarmıştı. Sadece ‘6’ aylığına sağlanan bu izin için bazı şartlara uyma zorunluluğu da ilan edilmişti. Bu şartlara uyan yabancılar birden çok mal alabilecek. Ülkedeki gayrimenkul sektörünün temsilcileri uzun zamandır, yabancıların mal edinme sayısında artırıma gidilmesini ve işlemlerin hızlandırılmasını savunuyordu. Hükümet böylece mal edinme sayısının artırılması istemini geçici bir süre için olsa da kabul etmişti.
 
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