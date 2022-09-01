6 ayda 682 bin yolcu

2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen yolcu sayısı 102,156 ( KKTC uyruklular hariç) iken 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bu rakam %567,6 oranında artarak 682,014 olarak gerçekleşti



Turizm sezonun ortasına gelinirken, ülkeler, turizm sektörüyle ilgili verilerini paylaşmaya başladı.

Güney Kıbrıs’ın 2022 yılının ilk altı ayındaki turizm gelirinin 835,7 milyon Euro’ya ulaştığı paylaşılırken, Kuzey Kıbrıs’ta ise gelirler değil, ülkeye gelen turist sayısıyla ilgili resmi veriler açıklandı.

2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen yolcu sayısı 102,156 ( KKTC uyruklular hariç) iken 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bu rakam %567,6 oranında artarak 682,014 olarak gerçekleşti.

2022 yılının ilk altı ayında ülkeye 682,014 yolcu gelirken 508 bin 900 kişi turistik konaklama tesislerinde konakladı.

TC vatandaşlarının ise, ülkeye girişi 2022 yılının ilk yedi ayı içerisinde 532.107 olarak belirlenirken, bu rakam, 2021 yılında 68.852 olarak aktarılmıştı.

TC uyruklularda %672,8, diğer yabancı uyruklularda ise % 350,1 oranında bir artış gerçekleşti.

TC uyruklularda geçen yıla göre yüzde 672,8 bir artış gözlemlenirken, bu oran diğer yabancı uyruklularda ise yüzde 350,1 oranında.

2021 yılında TC vatandaşı olarak turistik konaklama tesislerini kullanan kişi sayısı, 40.033 iken bu yıl 350 bin 800 olduğu belirtildi. Yabancı ülke vatandaşlarında ise bu yıl yüksek bir artış gözlemlendi, 2021 yılında Turistik konaklama tesislerini kullanan kişi sayısı 13.061 olarak belirlenirken bu yıl 128.015 kişi olarak belirlendi.

“GÜNEYDEKİ RAKAM, 292,7 MİLYON EURO’YA ULAŞTI”

Öte yandan Kıbrıs Rum İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan bilgilere göre, Güney Kıbrıs’ın 2021 yılının Haziran ayında 135,8 milyon Euro olan turizm gelirinin, 2022 yılının Haziran ayında yüzde 115,5 artarak 292,7 milyon Euro’ya ulaştığını vurguladı.

“2019 YILI GELİRLERİNİN YÜZDE 83,5’İNE ULAŞILDI”

Güney Kıbrıs’ın turizm tarihindeki en iyi yıl olarak nitelendirilen 2019 yılıyla kıyaslandığında, Haziran ayındaki gelişlerin 2019’un yüzde 73’üne, turizmden elde edilen gelirlerin ise 2019 yılı Haziran ayının yüzde 83,5’ine ulaştığını ekledi.

