6 ayda 1885 yeni seçmen

25 Haziran’da yapılacak ara seçime 9 gün kaldı. Son seçim olan 25 Aralık 2022’den günümüze seçmen sayısı 1,885 arttı. Bu seçimde ülke genelinde 210 bin 121 seçmen için 713 sandık kurulacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Şefik, 25 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerinde, ülke genelinde 210 bin 121 seçmen için 713 sandık kurulacağını ve her sandıkta 3 olmak üzere, toplam 2 bin 139 sandık görevlisi bulunacağını aktardı. Şefik, ülkede son yapılan 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde seçmen sayısının 208 bin 236 olduğunu da aktardı. Buna göre, 25 Aralık 2022’den günümüze seçmen sayısı 1,885 arttı.Şefik, Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerinde bir milletvekili ve bir muhtar için seçim yapılacağını, boşalan 50 ihtiyar heyeti üyeliği için ise az sayıda başvuru yapıldığı için başvuranların doğrudan seçilmiş olduklarını kaydetti. Başvuruların ardından 43 ihtiyar heyeti üyeliğinin ise halen boş kaldığını belirten Şefik, 3’er ihtiyar heyeti üyeliği boşluğu bulunan 2 yerde yaşanabilecek sorunlara işaret ederek, kaymakamın önerisi ve bakanın onayı ile ihtiyar heyeti üyeliğine 43/2009 sayılı Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası altında atama yapılabileceğini belirtti.Oy pusulası ve mühürde değişiklik olduğu bilgisini de aktaran Şefik, parti adaylarının üst sırada bağımsız adayların ise alt sırada yer aldığı oy pusulasının bütünü içerisinde sadece bir “EVET” mührü basılabileceğini vurguladı.YSK Başkanı Narin Şefik, seçim günü saat 19.00'a kadar sonuçlar ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğunu, 19.00 ile 21.00 saatleri arasında yasağın Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılabileceğini, nitekim son yıllarda 19.00 itibarı ile yasağın kaldırıldığını, 21.00'den sonra ise bütün yayınların serbest olduğunu hatırlatarak, kurallara herkesin saygı göstermesini istedi.“PUSULANIN BÜTÜNÜNDE SADECE BİR ‘EVET’ MÜHRÜ BASILABİLİR”Bir milletvekili ve Lefkoşa Yenicami’de bir muhtar için seçim yapılacağını kaydeden Şefik, milletvekilliği için 6 siyasi parti adayı ile 7 bağımsız adayın; Lefkoşa Yenicami Muhtarlığı için ise 4 adayın yarışacağını söyledi.Milletvekilliği oy pusulasının, Meclis’te Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yapılan tadilat nedeniyle “alışılagelmiş” oy pusulasından farklı olduğunu belirten Şefik, “O tadilat neticesinde, partiler oy pusulasının üst sırasında, bağımsız adaylar alt sırada yer aldı. Gerek partilere gerek bağımsız adaylara oy verme şekli ‘EVET’ mührü parti veya bağımsız adayların bölümlerindeki karelerin birisinin içerisine bir kez basmakla olacak. Herkesin bir oyu vardır. O bir oyu da oy pusulasının üzerinde 6 parti 7 bağımsız için ayrılan bölümlerde 3x3 santimlik karelerin bir tanesinin içerisine bir kere ‘EVET’ mührü basılarak oy verilmesi gerekir” diye konuştu.Şefik, seçmenlere seçmen kartları ile birlikte nasıl oy kullanılacağını izah eden bir broşür de göndereceklerini ve sandık kurulu üyelerinin ise 19 Haziran itibarıyla eğitime alınacağını da kaydetti.“ HER SANDIKTA 3 OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 BİN 139 SANDIK GÖREVLİSİ BULUNACAK”YSK Başkanı Narin Şefik, 25 Haziran Ara Seçimleri ile ilgili seçmen, sandık ve görevli sayılarını da paylaştı.Şefik’in aktardığı bilgiye göre, 210 bin 121 seçmen için ülke genelinde 713 sandık kurulacak ve her sandıkta 3 olmak üzere toplam 2 bin 139 devlet görevlisi bulunacak. Ayrıca partilerin ve bağımsız adayların görevlileri de sandıklarda bulunabilecek. İlçe Seçim Kurullarında veri girişi ile ilgili ise 87 görevli çalışacak. Bunlar dışında 6 ilçede farklı görevleri yürütmek üzere 100’e yakın insan bulunacak.Şefik, ülkede son olarak yapılan 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde seçmen sayısının 208 bin 236, seçime katılım oranının ise yüzde 64.63 olduğunu da kaydetti. Buna göre, 25 Aralık 2022’den günümüze seçmen sayısı 1,885 arttı.“OY VERME İŞLEMİ 08.00-18.00 SAATLERİ ARASINDA OLACAK”Seçmenin oy kullanmaya giderken yanında KKTC kimlik kartı, KTFD kimlik kartı, KKTC polis kimlik kartı, KKTC pasaportu, KTFD Pasaportu veya KKTC ehliyetini bulundurması gerektiğini kaydeden Şefik, oylama kabinine cep telefonu ve çanta ile girilemeyeceği ve oy verdikten sonra pusulasını İlçe Seçim Kurulu ile Sandık Kurulu’nun mühürleri görülecek şekilde katlayarak sandığa atılması gerektiği uyarısında da bulundu.Oy verme işleminin 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacağını belirten Şefik, Sandık Kurulları sayımını yaptıktan sonra rakamları YSK’ya bildireceğini söyledi.Sonucun erken saatte çıkmasını temenni eden Şefik, yasa gereği seçim günü saat 19.00'a kadar sonuçlar ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğunu hatırlatarak, saat 19.00 ile 21.00 arasında Yüksek Seçim Kurulu izin verdiği takdirde sonuçların yayınlanabileceğini, saat 21.00'den sonra ise bütün yayınların serbest olduğunu anlattı. Şefik, bu kurala herkesin saygı göstermesini, Yayın Yüksek Kurulu’nun da kendilerine bu konuda yardımcı olduğunu belirtti.Şefik, “Kurallara uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Anayasa, bir milletvekilinin yerinin boşalması halinde ara seçim yapılmasını öngörür. Anayasa değişmedikçe, Seçim ve Halkoylaması Yasası değişmedikçe ara seçim yapılması mevzuat gereğidir” diyerek, vatandaşlara oy kullanarak iradelerini göstermeleri çağrısında bulundu ve katılımın yüksek olmasını diledi.