“6 ayda 1 Milyon TL’den fazla para harcandı”

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, polise giderek eski yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında şikâyette bulundu







Ağustos ayının 6’sında gerçekleştirilen EL-SEN Genel Kurulu’nun ardından, sendikada sular durulmuyor. Yapılan harcamalar ardı ardına gelen faturalarda, bir bir ortaya çıkarken, rakamlar ise dudak uçuklattı. Yeni Başkan Çağlayan Cesurer, son 6 ayda EL-SEN’in kasasının boşaltıldığını ve harcanan 1 Milyon TL’nin nerelere nasıl harcandığı ile ilgili hiçbir kaydın bulunmadığına dikkat çekti.

EL-SEN başkanı Çağlayan Cesurer, normal şartlarda Karar Defteri’ni teslim almaları gerektiğini, ancak karar defterinin kayıp olduğunu söyledi. Eski Genel Sekreter ve Yeni Genel Sekreterin karar defterini bulamamasıyla birlikte polise şikâyetçi olduklarını söyleyen Cesurer, 1 hafta sonrasında karar defteri kendilerine teslim edilmediği için yenide polise şikâyetçi olduklarını söyledi.

Karar Defterinde çok büyük rakamların olduğu ve sendika kasasının “Tam takır kuru bakır” olduğunu kaydeden Cesurer, “Son 6 ayda 1 Milyon TL’yi aşan harcamalar yapılmış ve bunlar karar defterinde yazıyor. Bu harcamaların nereye yapıldığını, usulüne uygun yapılıp yapılmadığını görebilmek için karar defterini görmemiz gerekiyor” dedi.

Sendikanın tek gelirinin üye aidatları olduğunu, üye maaşlarından “Yüzde 1,5” oranında kesinti yapıldığı ve sendikanın kasasına bu paranın girdiğini söyleyen Cesurer, “Şuanda sendikanın hesapları sıfırlanmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

Yapılan olağan kurultayın maliyet faturasının 243 bin TL olduğunu, kendilerine ulaştırılan bu faturanın miktarının neye göre nasıl yapıldığı ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmadığını belirten Cesurer, “Bu ve benzeri ödemeleri yapabilmemiz için karar defterinin bulunması ve kayıtlara geçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle polisimizden süratle bu noktada bize yardımcı olmasını temenni ediyorum. Aksi halde ödemelerin hangi karara göre yapabileceğimizi bilemiyorum” dedi.

