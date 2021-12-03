6. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda ödüller verildi

Ödüller sahiplerini buldu Aksa Enerji’nin, sanata ve sanatçıya destek olmak amacıyla düzenlediği 6. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada 3 ayrı kategoride 9 kişiye ödül verildi ve 58 eser sergilemeye değer bulundu.

Ödüller sahiplerini bulduAksa Enerji’nin, sanata ve sanatçıya destek olmak amacıyla düzenlediği 6. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.Yarışmada 3 ayrı kategoride 9 kişiye ödül verildi ve 58 eser sergilemeye değer bulundu.Bu yılki teması “Kıbrıs’ta Yaşam”, “Doğa” ve “Serbest Renkli/Siyah Beyaz” olarak belirlenen yarışmada profesyonel ve amatör fotoğraf sanatçıları renkli ve siyah-beyaz fotoğraflarıyla yine göz doldurdu. Kıbrıs halkının enerjisini yansıtan fotoğraflardan oluşan sergi ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.Etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bir arada olup doğru mesajları vermenin ve bu gibi başarılara dahil olmanın kendisi için gurur vesilesi olduğunu dile getirerek fotoğraf yarışmasını düzenleyenleri ve yarışmaya katılanları tebrik etti.Törende üç kategoride dereceye girenler ödüllerini alırken, fotoğrafları sergilemeye değer görülen fotoğrafçılara ise sertifikaları verildi.Ödül töreninin ardından yine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 58 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı yapıldı.Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu Kıbrıs’ta Yaşam kategorisinde Ayşe Keçecioğlu, Hamur İşi adlı eseriyle birinci olurken, Sürü isimli eseriyle Fatma Arca ikinci, Hatırlamak Güzeldir isimli eseriyle Mehmet Gökyiğit ise üçüncü oldu.Doğa kategorisinde The King adlı eseriyle Başar Taşlı birinci oldu. İkinciliği Çiçek isimli eseriyle Cahit Arkut, üçüncülüğü ise Mehmet Gökyiğit Twin Flow isimli eseriyle aldı.Serbest kategoride ise Başar Taşlı Zirvede isimli eseriyle yine birincilik elde etti. Aynı kategoride Erkan Çelikeri, Hüzün isimli eseriyle ikinci, Hüseyin Çekirdek ise Göz isimli eseriyle üçüncü oldu.Bununla birlikte Serbest kategorisinden 20, Kıbrıs’ta Yaşam kategorisinden 16 ve Doğa kategorisinden de 22 eser olmak üzere toplam 58 eser ise sergilemeye değer bulundu.