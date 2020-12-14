5’i yerel 8 pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 1851 testle, 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandığını; tedavisi tamamlanan 7 kişininse taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 1 vakanın ülkeye kaçak olarak geldiğini ve Güney Kıbrıs'a geçerken yakalandığını, 1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Açıklamada, bugüne kadar toplam test sayısının 287 bin 337’ye toplam vaka sayısının 1278’e ulaştığı; 1024 kişinin iyileşip taburcu edildiği belirtildi.

KKTC’de halen tedavisi devam eden 148 hasta var.

Hastalardan 34’ü Pandemi Merkezinde, 113’ü pandemi otellerinde takip ediliyor. Bir hasta ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

KKTC’de pandemi sürecinde hayatını kaybeden 6 vaka oldu.