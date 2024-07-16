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59 plajın deniz suyu analizlerinde 54'ü mükemmel

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59 plajın deniz suyu analizlerinde 54'ü mükemmel
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 KKTC genelinde yapılan deniz suyu analizlerinde 83 plajdan numune alındığı, analizleri sonuçlanan 59 plaj arasında beşinn değerlerinin “iyi” diğerlerinin “mükemmel” olduğu açıklandı.
Yapılan analizde “mükemmel” ve “iyi” kalite sınıflarına uyum gösteren ve limitlerin üzerine çıkılmadığı görülen ancak değerlerinin rakamsal olarak yüksek olduğu gözlemlenen; Camelot Beach, Oscar Hotel Plajı, Les Ambassadeurs Hotel Plajı, Rocks Hotel Plajı ve Lords Palace Hotel Plajı’ndan tekrar numune alındığı bildirildi.
-Protokol çerçevesinde numuneler alındı
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 27 Haziran’da imzalanan “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi İş Birliği Protokolü" çerçevesinde, temmuz ayı içinde KKTC genelinde  83 plajdan deniz suyu numunesi alındı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, protokol uyarınca Çevre Koruma Dairesi personelince alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda analiz edildi.
Bu doğrultuda, analizleri sonuçlanan 59 plaja ait değerlendirmeler açıklanırken, diğer plajlara ait sonuçların ilerleyen günlerde halkla paylaşılacağı kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında, sonuçların “mükemmel” ve “iyi” kalite sınıflarına uyum gösterdiği ve limitlerin üzerine çıkılmadığı görülmesine rağmen, rakamsal olarak yüksek olduğu gözlemlenen;  Camelot Beach, Oscar Hotel Plajı, Les Ambassadeurs Hotel Plajı, Rocks Hotel Plajı ve Lords Palace Hotel Plajı’ndan tekrar numune alınmasına karar verildiği bildirildi.
Çevre Korunma Dairesi personelinin söz konusu beş plajdan tekrar numune aldığı ve analiz edilmek üzere Devlet Laboratuvarına teslim ettiği ifade edildi.
Sıra No. Plaj Adı Bölge E.coli (sayı/100 ml) Enterekok (sayı/100ml) Kalite Sınıfı
1 ACAPULCO HOTEL PLAJI GİRNE 0 0 Mükemmel
2 ALAGADİ 1 HALK PLAJI ESENTEPE GİRNE 0 0 Mükemmel
3 CHAMADA HOTEL BEACH GİRNE 9 0 Mükemmel
4 DİANA BEACH GİRNE 4 0 Mükemmel
5 ESENTEPE HALK PLAJI GİRNE 0 0 Mükemmel
6 ELEXUX HOTEL PLAJI ESENTEPE GİRNE 0 0 Mükemmel
7 KORİNEUM GOLF CLUB GİRNE 0 0 Mükemmel
8 SHAYNA BEACH ÇATALKÖY GİRNE 0 0 Mükemmel
9 ESCAPE BEACH ALSANCAK GİRNE 0 0 Mükemmel
10 KARŞIYAKA HALK  PLAJI GİRNE 4 10 Mükemmel
11 MANOLYA HOTEL PLAJI LAPTA GİRNE 0 0 Mükemmel
12 MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI ALSANCAK GİRNE 0 50 Mükemmel
13 MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI İSKE KISMI GİRNE 0 10 Mükemmel
14 SARDUNYA BEACH GİRNE 15 40 Mükemmel
15 ALTINKOY GİRNE 0 10 Mükemmel
16 CAMELOT BEACH ALSANCAK GİRNE 240 10 Mükemmel
17 KARAOĞLANOĞLU HALK PLAJI GİRNE 0 10 Mükemmel
18 KAYA PALAZZO HOTEL PLAJI GİRNE 23 0 Mükemmel
19 KERVANSARAY HALK PLAJI KARAOĞLANOĞLU GİRNE 0 0 Mükemmel
20 MARE MONTE PLAJI ALSANCAK GİRNE 43 30 Mükemmel
21 MERİT PARK HOTEL PLAJI GİRNE 0 40 Mükemmel
22 TOP-SET BEACH GİRNE 43 30 Mükemmel
23 CRATOS HOTEL GİRNE 93 0 Mükemmel
24 KARAKUM HALK PLAJI GİRNE 4 0 Mükemmel
25 OSCAR HOTEL PLAJI GİRNE 93 160 İyi
26 DOME HOTEL PLAJI GİRNE 9 0 Mükemmel
27 AMMADİ HALK PLAJI/LAPTA GİRNE 0 0 Mükemmel
28 GÜZELYALI HALK PLAJI GİRNE 0 0 Mükemmel
29 L.A HOTEL PLAJI LAPTA GİRNE 0 0 Mükemmel
30 LAPETHOS HOTEL PLAJI GİRNE 4 0 Mükemmel
31 SUNA'S BEACH GİRNE 0 10 Mükemmel
32 ADA BEACH HOTEL ALSANCAK GİRNE 0 0 Mükemmel
33 DENİZ KIZI HOTEL PLAJI ALSANCAK GİRNE 93 0 Mükemmel
34 LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJI KARAOĞLANOĞLU GİRNE 460 0 İyi
35 ROCKS HOTEL PLAJI GİRNE 150 200 İyi
36 VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SAĞ TARAF GİRNE 15 60 Mükemmel
37 VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SOL TARAF GİRNE 9 0 Mükemmel
38 LORDS PALACE HOTEL PLAJI GİRNE 210 200 İyi
39 AFRODİT PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 Mükemmel
40 ASPAVA PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 Mükemmel
41 ÇUKURGALİF PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 Mükemmel
42 KARABETÇA PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 Mükemmel
43 MARDİNLİ HALK PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 Mükemmel
44 TSK ASKERİ PLAJI LEFKE 9 0 Mükemmel
45 YEDİDALGA BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 7 0 Mükemmel
46 YEŞİLIRMAK PLAJI DENİZ SUYU LEFKE 0 0 Mükemmel
47 LİMAK DELUXE HOTEL PLAJI DENİZ SUYU BAFRA 0 0 Mükemmel
48 NUHUN GEMİSİ HOTEL PLAJI DENİZ SUYU BAFRA 0 0 Mükemmel
49 MEHMETÇİK BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU BAFRA 9 0 Mükemmel
50 KAYA ARTEMİS HOTEL PLAJI BAFRA 7 0 Mükemmel
51 THALASSA BEACH RESORT HOTEL PLAJI BAFRA 0 0 Mükemmel
52 SEA BİRD PLAJI DİPKARPAZ 0 0 Mükemmel
53 ALTINKUMSAL HALK PLAJI DİPKARPAZ 0 10 Mükemmel
54 LİVANA HOTEL PLAJI DİPKARPAZ 0 0 Mükemmel
55 BLUE SEA HOTEL PLAJI DİPKARPAZ 0 0 Mükemmel
56 AYFİLON BELEDİYE PLAJI DİPKARPAZ 0 0 Mükemmel
57 KARPAZ GATE MARİNA PLAJI ERENKÖY 0 0 Mükemmel
58 CLUB Dİ MARE HOTEL ERENKÖY 0 0 Mükemmel
59 YENİERENKÖY BELEDİYE PLAJI ERENKÖY 0 0 Mükemmel
 
 
 
 
 
  A B C D E
  Parametre Mükemmel İyi Kalite Yeterli Referans Analiz Metotları
1 Intestinal Enterekok (cfu/100ml) 100(i) 200(i) 185(ii) ISO 7899-1 veya ISO 7899-2
2 Escherichia coli (cfu/100ml) 250(i) 500(i) 500(ii) ISO 9308-3 veya ISO 9308-1
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