59 plajın deniz suyu analizlerinde 54'ü mükemmel

Yapılan analizde “mükemmel” ve “iyi” kalite sınıflarına uyum gösteren ve limitlerin üzerine çıkılmadığı görülen ancak değerlerinin rakamsal olarak yüksek olduğu gözlemlenen; Camelot Beach, Oscar Hotel Plajı, Les Ambassadeurs Hotel Plajı, Rocks Hotel Plajı ve Lords Palace Hotel Plajı’ndan tekrar numune alındığı bildirildi.
-Protokol çerçevesinde numuneler alındı
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 27 Haziran’da imzalanan “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi İş Birliği Protokolü" çerçevesinde, temmuz ayı içinde KKTC genelinde 83 plajdan deniz suyu numunesi alındı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, protokol uyarınca Çevre Koruma Dairesi personelince alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda analiz edildi.
Bu doğrultuda, analizleri sonuçlanan 59 plaja ait değerlendirmeler açıklanırken, diğer plajlara ait sonuçların ilerleyen günlerde halkla paylaşılacağı kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında, sonuçların “mükemmel” ve “iyi” kalite sınıflarına uyum gösterdiği ve limitlerin üzerine çıkılmadığı görülmesine rağmen, rakamsal olarak yüksek olduğu gözlemlenen; Camelot Beach, Oscar Hotel Plajı, Les Ambassadeurs Hotel Plajı, Rocks Hotel Plajı ve Lords Palace Hotel Plajı’ndan tekrar numune alınmasına karar verildiği bildirildi.
Çevre Korunma Dairesi personelinin söz konusu beş plajdan tekrar numune aldığı ve analiz edilmek üzere Devlet Laboratuvarına teslim ettiği ifade edildi.
|Sıra No.
|Plaj Adı
|Bölge
|E.coli (sayı/100 ml)
|Enterekok (sayı/100ml)
|Kalite Sınıfı
|1
|ACAPULCO HOTEL PLAJI
|GİRNE
|0
|0
|Mükemmel
|2
|ALAGADİ 1 HALK PLAJI ESENTEPE
|GİRNE
|0
|0
|Mükemmel
|3
|CHAMADA HOTEL BEACH
|GİRNE
|9
|0
|Mükemmel
|4
|DİANA BEACH
|GİRNE
|4
|0
|Mükemmel
|5
|ESENTEPE HALK PLAJI
|GİRNE
|0
|0
|Mükemmel
|6
|ELEXUX HOTEL PLAJI ESENTEPE
|GİRNE
|0
|0
|Mükemmel
|7
|KORİNEUM GOLF CLUB
|GİRNE
|0
|0
|Mükemmel
|8
|SHAYNA BEACH ÇATALKÖY
|GİRNE
|0
|0
|Mükemmel
|9
|ESCAPE BEACH ALSANCAK
|GİRNE
|0
|0
|Mükemmel
|10
|KARŞIYAKA HALK PLAJI
|GİRNE
|4
|10
|Mükemmel
|11
|MANOLYA HOTEL PLAJI LAPTA
|GİRNE
|0
|0
|Mükemmel
|12
|MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI ALSANCAK
|GİRNE
|0
|50
|Mükemmel
|13
|MERİT CYRSTAL COVE HOTEL PLAJI İSKE KISMI
|GİRNE
|0
|10
|Mükemmel
|14
|SARDUNYA BEACH
|GİRNE
|15
|40
|Mükemmel
|15
|ALTINKOY
|GİRNE
|0
|10
|Mükemmel
|16
|CAMELOT BEACH ALSANCAK
|GİRNE
|240
|10
|Mükemmel
|17
|KARAOĞLANOĞLU HALK PLAJI
|GİRNE
|0
|10
|Mükemmel
|18
|KAYA PALAZZO HOTEL PLAJI
|GİRNE
|23
|0
|Mükemmel
|19
|KERVANSARAY HALK PLAJI KARAOĞLANOĞLU
|GİRNE
|0
|0
|Mükemmel
|20
|MARE MONTE PLAJI ALSANCAK
|GİRNE
|43
|30
|Mükemmel
|21
|MERİT PARK HOTEL PLAJI
|GİRNE
|0
|40
|Mükemmel
|22
|TOP-SET BEACH
|GİRNE
|43
|30
|Mükemmel
|23
|CRATOS HOTEL
|GİRNE
|93
|0
|Mükemmel
|24
|KARAKUM HALK PLAJI
|GİRNE
|4
|0
|Mükemmel
|25
|OSCAR HOTEL PLAJI
|GİRNE
|93
|160
|İyi
|26
|DOME HOTEL PLAJI
|GİRNE
|9
|0
|Mükemmel
|27
|AMMADİ HALK PLAJI/LAPTA
|GİRNE
|0
|0
|Mükemmel
|28
|GÜZELYALI HALK PLAJI
|GİRNE
|0
|0
|Mükemmel
|29
|L.A HOTEL PLAJI LAPTA
|GİRNE
|0
|0
|Mükemmel
|30
|LAPETHOS HOTEL PLAJI
|GİRNE
|4
|0
|Mükemmel
|31
|SUNA'S BEACH
|GİRNE
|0
|10
|Mükemmel
|32
|ADA BEACH HOTEL ALSANCAK
|GİRNE
|0
|0
|Mükemmel
|33
|DENİZ KIZI HOTEL PLAJI ALSANCAK
|GİRNE
|93
|0
|Mükemmel
|34
|LES AMBASSADEURS HOTEL PLAJI KARAOĞLANOĞLU
|GİRNE
|460
|0
|İyi
|35
|ROCKS HOTEL PLAJI
|GİRNE
|150
|200
|İyi
|36
|VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SAĞ TARAF
|GİRNE
|15
|60
|Mükemmel
|37
|VUNİ PALACE HOTEL PLAJI SOL TARAF
|GİRNE
|9
|0
|Mükemmel
|38
|LORDS PALACE HOTEL PLAJI
|GİRNE
|210
|200
|İyi
|39
|AFRODİT PLAJI DENİZ SUYU
|LEFKE
|0
|0
|Mükemmel
|40
|ASPAVA PLAJI DENİZ SUYU
|LEFKE
|0
|0
|Mükemmel
|41
|ÇUKURGALİF PLAJI DENİZ SUYU
|LEFKE
|0
|0
|Mükemmel
|42
|KARABETÇA PLAJI DENİZ SUYU
|LEFKE
|0
|0
|Mükemmel
|43
|MARDİNLİ HALK PLAJI DENİZ SUYU
|LEFKE
|0
|0
|Mükemmel
|44
|TSK ASKERİ PLAJI
|LEFKE
|9
|0
|Mükemmel
|45
|YEDİDALGA BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU
|LEFKE
|7
|0
|Mükemmel
|46
|YEŞİLIRMAK PLAJI DENİZ SUYU
|LEFKE
|0
|0
|Mükemmel
|47
|LİMAK DELUXE HOTEL PLAJI DENİZ SUYU
|BAFRA
|0
|0
|Mükemmel
|48
|NUHUN GEMİSİ HOTEL PLAJI DENİZ SUYU
|BAFRA
|0
|0
|Mükemmel
|49
|MEHMETÇİK BELEDİYE PLAJI DENİZ SUYU
|BAFRA
|9
|0
|Mükemmel
|50
|KAYA ARTEMİS HOTEL PLAJI
|BAFRA
|7
|0
|Mükemmel
|51
|THALASSA BEACH RESORT HOTEL PLAJI
|BAFRA
|0
|0
|Mükemmel
|52
|SEA BİRD PLAJI
|DİPKARPAZ
|0
|0
|Mükemmel
|53
|ALTINKUMSAL HALK PLAJI
|DİPKARPAZ
|0
|10
|Mükemmel
|54
|LİVANA HOTEL PLAJI
|DİPKARPAZ
|0
|0
|Mükemmel
|55
|BLUE SEA HOTEL PLAJI
|DİPKARPAZ
|0
|0
|Mükemmel
|56
|AYFİLON BELEDİYE PLAJI
|DİPKARPAZ
|0
|0
|Mükemmel
|57
|KARPAZ GATE MARİNA PLAJI
|ERENKÖY
|0
|0
|Mükemmel
|58
|CLUB Dİ MARE HOTEL
|ERENKÖY
|0
|0
|Mükemmel
|59
|YENİERENKÖY BELEDİYE PLAJI
|ERENKÖY
|0
|0
|Mükemmel
|A
|B
|C
|D
|E
|Parametre
|Mükemmel
|İyi Kalite
|Yeterli
|Referans Analiz Metotları
|1
|Intestinal Enterekok (cfu/100ml)
|100(i)
|200(i)
|185(ii)
|ISO 7899-1 veya ISO 7899-2
|2
|Escherichia coli (cfu/100ml)
|250(i)
|500(i)
|500(ii)
|ISO 9308-3 veya ISO 9308-1