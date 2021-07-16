Aşı, bulaşı engellemiyor. Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 59 hastanın 20'si aşılı. Çift aşılı olan 16 vaka var. Yoğun bakımdaki 3 hastanın biri, tek doz diğeri ise çift doz aşılı



Acil Durum (Pandemi) Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, tedavi gören hasta sayılarını paylaştı.

Dr Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesi’nde koronavirüs nedeniyle 59 hastanın tedavi gördüğünü belirterek, bu hastaların 20’sinin aşılı olduğunu söyledi. Aşının bulaşı engellemediğini ancak hastalığın ağır geçmesini önlediğini anlatan Uçaner, aşılı olan 20 hastadan 16’sının çift aşılı olduğunu aktardı.

Uçaner, yoğun bakımda bulunan 3 hastadan 50 yaşındaki hastanın aşısız, 51 yaşındaki hastanın tek doz aşılı ve 79 yaşındaki entübe olan hastanın ise çift doz aşılı olduğunu ifade etti.

Dr Erol Uçaner, önceki gün koronavirüse yakalandığını ve tedavisine başlayarak kendisini izole ettiğini duyurdu