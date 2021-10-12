“577 gün kaçtım ama maalesef testim pozitif”

Djumba Hotel & Cafe işletme sahibi Orhan Erönen, koronavirüse yakalandı. İngiltere’de bir düğünde koronavirüs kaptığını söyleyen Erönen, “Bir iki aile büyüğünün düşüncesizce test yapmadan gelmesi, bulaş yarattı” ifadelerini kullandı





Djumba Hotel & Cafe işletme sahibi ve Sol Hareket Örgüt Sekreteri Orhan Erönen, koronavirüse yakalandı.

Erönen, İngiltere’de katıldığı bir düğünde koronavirüs kaptığını ve Ada’ya döndüğünde ise ikinci testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Erönen, 10 günlük ev karantinasına girdi.

Erönen’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“İlk kapanmadan bu yana 577 gün kaçtığımız corona virüse maalesef yakalandım.

Geçtiğimiz haftasonu İngiltere'de katıldığım aile düğününe, ev sahiplerinin talebi ile 24 saat önceden antijen testi yaptıktan sonra gitmiştik. Ancak, bir-iki aile büyüğünün düşüncesizce test yapmadan gelmiş olması, küçük çaplı bir bulaş yarattı. Onların, ertesi gün test yapıp pozitif olduklarını bildirmesinden sonra evde sürekli antijen testleri yaptım. Çarşamba akşam uçağına çift maskeyle girip adaya dönüş yaptım. Havaalanından kendi arabamla geldim. Perşembe sabah sabah yaptırdığım PCR sonucu negatif çıktı. Yine de evden çıkmadım. Gelmeden önce temasta olduğum diğer aile bireylerinin tek tek pozitif çıkmasından sonra, dün (önceki gün) yaptırdığım ikinci test maalesef pozitif çıktı ve bugün itibariyle bileklikle 10 günlük ev karantinasına girdim. Hiçbir temaslım yoktur. Biraz tat kaybından başka bir semptom yaşamıyorum. Çift doz aşılıyım.

Şu anda tek derdim, yapılması gereken onlarca işi evden yönetmek zorunda olacak olmam. Bu yüzden, Djumba Hotel & Cafe'nin bünyesinde başlayacak olan Funky Dough @ Djumba restoran konseptimizin açılışını biraz ertelemek durumunda kaldık. Ekim ayının üçüncü haftasında buluşabiliriz diye umuyorum

1.5 yılı aşkın süredir yakalanmadığımız pandemiye, hala daha ciddiyetini kavrayamayan, çok basit bir kamusal sağlık talebini, hatta ricasını yerine getiremeyenler yüzünden kapılmak biraz koymuş olsa da, 10 gün boyunca evde iş, spor, kitap ve film ile kapalı olacam, tabi sağlığım bu şekilde ilerlerse. Şükretmeye devam.”



