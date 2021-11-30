57 yıl sonra gelen buluşma

57 yıl önce Erenköy Direnişi'nde ağır yaralanan Eşber Serakıncı, o an kendisini kurtaran BM askeri Üsteğmen Lars Willy Lindh ile 57 yıldan sonra bir araya geldi

Bundan tam 57 yıl önce gerçekleşen Erenköy Direnişi'nde ağır yaralanan Eşber Serakıncı, BM askeri Üsteğmen Lars Willy Lindh'in yardımı ile hayata tutundu.57 yıldır birbirlerini hiç göremeyen ikili, TRT Haber aracılığı ile bir araya geldi.Eşber Serakıncı… Şanlı Erenköy Direnişi'nde önemli rol oynamış mücahitlerden biri. Saldırıların en yoğun olduğu ağustos ayında öğrenci mücahit komutan olarak Mali Dağı'nı savunurken vuruldu.Ağır yaralandığını söyleyen Serakıncı, "Mermi pelvis kemiğimi deldi. Kalın ve ince bağırsaklarımı parçaladı" dedi.Bir çalının arkasında ağır yaralı halde yatarken yardım beklenmedik bir yerden geldi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde üsteğmen olarak görev yapan Lars Willy Lindh, genç mücahidin yardımına koştu. Yarası ağır olan Eşber Serakıncı için hemen bir helikopter istedi ve Birleşmiş Milletler’in sahra hastanesinde ameliyat edilerek yaşama tutundu.Barış gücü olarak bölgede görev yaptığını söyleyen Birleşmiş Milletler askeri Üsteğmen Lars Willy Lindh, "Bazı durumlarda helikopter getirebiliyorduk ama vakit alıyordu. Bizim zırhlı araçlarımız vardı. Bazılarını bizzat ben kullandım. Her aracın kullanılması gerekiyordu. Bazılarını kurtarabildiğimiz için çok mutluyum. O kurtardıklarımdan biri de sendin" açıklamasını yaptı.Willy Lindh, Birleşmiş Milletler’in o dönemde hiçbir şeye karışmayarak çok büyük bir hata yaptığını da söylemeden geçemiyor.Lindh, 7-8 bin askerimiz ile Rum saldırılarını durdurabilirdik diyor ve ekliyor:"BM'nin yapmadığını Türkiye yaptı. Çok şükür ki Türkiye müdahale etti ve bu savaşı durdurdu."Yaşam onları farklı yollara sürükledi. Tam 57 sene sonra iki ihtiyar delikanlı olarak Gazimağusa'da yeniden bir araya geldiler. İki eski dost dün gibi hatırladıkları eski günleri yad etti. Bol bol sohbet etti.Duygularını dile getiren Serakıncı, "Kendisine müteşekkirim. Onun sayesinde hayattayım. Çocuklarım oldu, eşim oldu. Sana sonsuz teşekkürler" diye konuştu.Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün Kıbrıs Erenköy bölge sorumlusu iken Erenköy savaşları sırasında ve sonrasında Türklere yardım edenKıbrıs Erenköy’e çıkan silahları BM araçlarıyla Lefke, Lefkoşa ve diğer bölgelere taşımıştı. Lindh, Rumların ihbarı üzerine yakalanmış ve ülkesinde yargılanıp 8 ay hapis yatmış, İsveç ordusundan atılmıştı.Kıbrıslı Türklere hiçbir çıkar beklemeden yardım ettiğini vurgulayan Lindh, “yaptıklarımdan dolayı pişman değilim” şeklinde konuşmuştu.İşte o teğmenin gerçek hikâyesi…“Tarih 2 Ağustos 1964. BM Barış Gücü'nde görevli İsveçli teğmen Willy Lindh Erenköy komutanıyla görüşür, Rumların bölgeye binlerce asker tank, top yığdığını,3 gün içinde saldıracaklarını söyler.Hedefleri köprübaşını ele geçirip Türkleri denize dökmektir. Komutan Albay Rıza Vuruşkan bu istihbarat üzerine yeni savunma hatları kurar. Ve 3 gün sonra Rum saldırısı karadan, denizden başlar. BM Barış Gücü bölgeden ayrılır, uzağa çekilip Türklerin katliamını seyretmeye başlar.Teğmen Willy Lindh ise saldırıyı durdurmak için Rum ordusu komutanlarına baskı yapar, başarılı olamayınca emrindeki 45 askerle bölgede kalmakta ısrar eder. Saldırı sırasında helikopter ve zırhlılarla Türk yaralıları alarak Lefke ve Lefkoşa hastahanelerine götürür, yiyecek getirir.5 Ağustosta başlayan saldırıların 3. Günü en kritik Mali tepesi düşmüş tepeyi savunan öğrenci komutan Eşber Serakıncı ağır yaralanmıştır. Arkadaşlarından kendisini bir maki altına saklayıp çekilmelerini ister. Öğrenci mücahitler istemeye istemeye bu emre uyar. Çünkü gündüz ateş yağmuru altında onu çıplak tepelerden Erenköy'e taşımak mümkün değildir. Gece olunca Willy Lindh'ten işgal edilen tepeye gidip Eşber Serakıncı'yı ve sakladıkları silah ve cephaneyi getirmesini rica ederler. Lindh tereddütsüz kabul eder. Yanına aldığı BM askerleri ve 1 mücahitle gidip yaralı Serakıncı'yı, silah ve cephaneyi alıp getirir. Sonra yaşama şansı çok azalan Eşber komutanı Barış Gücü helikopteri ile Lefkoşa Rum bölgesi içindeki BM hastanesine götürür, orda 9 saatlik umutsuz bir ameliyata alınır. Hayata tutunur, birkaç ameliyat daha olduktan sonra iyileşir,Teğmen Willy Lindh ise 8 Ağustos'da kurşun ve bomba yağmuru altında düşmek üzere olan Erenköy komutanına gelir. Komutanın yanında Denktaş vardır. Rumların büyük bir katliam yapacağını, kendilerinin koruma yapacağı sözünü vererek teslim olmalarını önerir.“Son kurşunumuza kadar savaşacağız son kurşunu kendimize sıkacağız" yanıtı alır. "Bari kadın ve çocukları verin onları kurtarayım "der.Bu kez kadınlarımız "Biz kocalarımız ,oğullarımız ve öğrencilerle öleceğiz onları bırakıp gitmeyiz ,son kurşunu bize sıkın"der Willy Lindh bu kahramanların ölüme meydan okuyan olağanüstü onurlu duruşuna hayran olur, TMT ile işbirliği yapma, Türk direnişine yardım etme kararı alır.Türk uçaklarının 8-9 Ağustosta Rum -Yunan ordusunu perişan etmesinden sonra ateş kes sağlanır. Türkiye'den silah akışı devam etmektedir. TMT, diğer bölgelere yapılacak silah naklinde teğmen Willy Lindh'ten yardım ister. Tereddütsüz kabul eder ancak tek kuruş ödeme kabul etmez.Teğmen Willy, bir teğmen arkadaşı ve 6 askeriyle Lefke, Lefkoşa, Gaziveren'e BM kamyonları ve zırhlı araçlarla silah ve personel nakline başlar Ancak, para karşılığı Rumlara casusluk yapan bir başka İsveçli teğmenin ihbarı sonucu pusuya düşürülüp yakalanır.40 yıl sonra Willy Lindh iki kamyon içinde Lefke'ye götürdüğü 4 ton silah ve cephane kurulan pusuda ele geçirilir. Olay dünya ve İsveç basınında manşet olur. Tutuklanır. İsveç’e gönderilir yargılanır 8 ay hapis cezası alır ordudan atılır. Hapisten çıkınca kimse iş vermez, dışlanır aç kalır.Willy 45 yıl sonra 1965'de İstanbul'a gelir. Erenköy savaşına katılan öğrenci mücahitler de Türkiye tarafından geri çekilmiş ve bıraktıkları yerden öğrenimlerine devam etmektedir. Willy, Erenköy 'de arkadaş olduğu öğrencileri İstanbul'da bulur. Onu Kıbrıs öğrenci yurduna yerleştirirler.Kendi aralarında para toplayıp ona yardım ederler. Willy sonra Ankara'ya gider, Kıbrıs öğrenci yurduna yerleşir gazi öğrencilerin ve TMT'nin yardımları ile yaşar. İş bulur, rehberlik ve çevirmenlik yapar. Sonra Alanya'ya gider. Orda aynı işi yaparak 1970’e kadar Türkiye'de kalır. 1970'de İsveç'e döner evlenir, 3 kızı olur. değişik işlerde çalışır. Sonra eşini alıp yeniden çok sevdiği Türkiye'ye döner KKTC'ye ziyaretler yapar. 2000 yılında Erenköy'de edindiği dostlarının da teşvikiyle İsveç'i ve orda kalmak isteyen iki kızını terk ederek KKTC 'ye yerleşir.Erenköy Mücahitler Derneği onu alkışlarla onur üyesi yaparak minnet borcunu öder. Bu arada yaşadıklarını ve Kıbrıs Türküne yapılan saldırıları, baskıları anlatan "BM Gözetiminde Soykırım"adlı bir kitap yazdı, belgesellerde konuşarak, anılarını ve tanıklığını anlattı.21 yıldır Lapta'da küçük bahçeli bir evde yaşayan Willy, haftada bir rehberlik yapıyor.