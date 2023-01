55773 öğrenci için 55773 fidan dikilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında “55773 öğrenci 55773 fidan Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü” bugün imzalandı.

Protokole Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz imza koydu.

Ağaçlandırmanın önemini öğrencilere ve geniş halk kitlelerine duyurarak farkındalık yaratma ve kamuoyu bilincini artırma amacıyla hazırlanan protokol kapsamında, Kalkanlı ve Mersinlik bölgelerinde belirlenen alanlara fidan dikilecek.

İmzalanan protokolle, her öğrenci adına fidan ekilerek, ağaçlandırma konusunda hem öğrenciler hem de toplum genelinde farkındalık sağlanması ve ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına gönüllü grupların katılım sayısının artırılması hedefleniyor.

Protokolün imza töreninde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz konuşma yaptı.



-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, daha güzel ve yaşanabilir bir ülke için her öğrenci adına bir fidan dikilmesini içeren protokolün bugün imzalandığını söyleyerek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Çavuşoğlu, iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve diğer çevre sorunlarını aşmak adına KKTC’de bir mücadele sürdürüldüğünü söyledi.

“Geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımızı da bu mücadeleye katmak istedik” diyen Çavuşoğlu, her çocuk için bir fidan ekileceğini belirtti.

Projenin, çocukların eğitimine ve vizyonuna farkındalık katacağını söyleyen Çavuşoğlu, çevreyi, temiz ve yeşil tutma noktasına da hizmet edeceğini kaydetti.



-Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da dünyanın da KKTC’nin de iklim değişikliğinden kaynaklanan olumsuz etkileri yaşadığını, bu etkilerden korunma noktasında orman varlığını artırmanın önemli olduğunu söyledi.

“Orman varlığımızı korumak ve artırmak zorundayız” diyen Oğuz, protokol kapsamında ekilecek fidanların ileri taşınması adına çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Dünyanın ve ülkenin kurak bir dönemden geçtiğini dile getiren Oğuz, orman sevgisini pekiştirecek bu tarz etkinliklerin önemine vurgu yaparak, ormanları korumanın da önemli bir görev olduğunu, orman yangınlarını önlemek adına eğitim ve uyarıya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Oğuz, GKK’nın da bir süre önce üç alanda dikimler yaptığını söyleyerek, teşekkür etti.

Ormanları koruma çağrısında bulunan Oğuz, “Ormanlar büyük bir miras bu mirasa sahip çıkalım” diye konuştu.