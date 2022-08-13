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54 kiloluk iki bavul için 12 bin 842 TL ücret!

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THY ile İngiltere’ye gidecek olan bir vatandaşın 54 kg gelen iki bavuluna 12 bin 842 TL ücret alındı

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54 kiloluk iki bavul için 12 bin 842 TL ücret!

 
KKTC’de son yıllarda en büyük sorunlardan birisi haline gelen “astronomik uçak bileti fiyatlarıyla” ilgili olumlu bir gelişme yaşanmadığı gibi sorun daha da yakıcı hale geldi.
Uçak bilet fiyatlarından şikâyet ederken vatandaşlar, bagajlara alınan ve neye göre belirlendiği anlaşılamayan astronomik ücretler karşısında da şok oluyor. Son zamanlarda, bu yöndeki şikayetler de arttı.
Türk Hava Yolları (THY) ile İngiltere’ye gidecek olan bir vatandaşımızın 54 kg gelen iki bavuluna 12 bin 842 TL ücret alındı. Ödediği faturayı gösteren vatandaşımız, “Artık bu kadarı da fazla” dedi.
KKTC’den Türkiye’ye ve diğer ülkelere uçak bileti satın almak adeta bir servet. Astronomik bilet fiyatları nedeniyle vatandaşlar ya planlarından vazgeçiyor ya da Güney Kıbrıs’tan uçmayı tercih ediyor.
Euro ödediği halde Güney Kıbrıs’tan uçmanın daha ucuz olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, bu sorunun artık son bulmasını istiyor.
Bilet fiyatlarındaki astronomik ücretler yetmezmiş gibi havayollarının verdiği diğer hizmetler de çok pahalı halde geldi.



Çocuğuyla birlikte İngiltere’den KKTC’ye tatile gelen bir Kıbrıslı Türk, geçen cuma gecesi İngiltere'ye dönmek için hava alanına gitti. Check-in sırasında iki adet bavul tartıldı ve toplam 54kg olduğu tespit edildi.
Vatandaşımız, daha önce de defalarca THY ile uçtuğu için, 4 kg fark ödeyeceğini sandı ancak ödeme noktasına gidip de fiyatı sorduğunda şok oldu.
Görevli kişi, vatandaşımıza 54 kg gelen iki bavul için 12 bin 842 TL ödeyeceğini söyledi. Vatandaşımız, “Neden bu kadar yüksek talep ediyorsunuz?” diye sordu.
Söz konusu kişi, İngiltere’den KKTC’ye gelirken de aynı bavullarla geldiğindi, gelirken nasıl işlem yapmışsa giderken de aynısını yaptığını belirterek, İngiltere’den gelirken aynı şekilde geldiklerini, yani bavul falan eklemediğini kaydetti.
Vatandaşlar, bu astronomik uçak bileti ve bu pahalı bagaj ücretleri ile ülkemize ne yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ne de turistlerin gelebileceğini söyledi.
 
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