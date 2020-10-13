53 bin 711 “hayır” 53 bin 994 “evet”

Seçimle birlikte yapılan referandumda “hayır” diyenlerin sayısı “evet” diyenlerden 283 daha fazla olduğu için Anayasa değişikliği yürürlüğe girmedi







KKTC Anayasası’nda, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısıyla ilgili kuralda değişiklik için önceki gün seçimle birlikte yapılan Anayasa değişikliği halkoylamasından “hayır” çıktı.

Kayıtlı 198 bin 957 seçmenden 115 bin 966’sının oy kullandığı halkoylamasında 107 bin 705 oy pusulası geçerli sayıldı. Halkoylamasına katılım oranı da seçim gibi yüzde 58.29 oldu.

Halkoylamasında “evet” tercihi yapan seçmen sayısı 53 bin 711; “hayır” diyenler ise 53 bin 994 olarak açıklandı. Sonuçlara göre “hayır” diyenlerin sayısı “evet” diyenlerden 283 daha fazla olduğu için Anayasa değişikliği yürürlüğe girmedi.

