banner480
banner69
Esnafın ağladığı video viral oldu
Esnafın ağladığı video viral oldu
8 0
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
17 0
 
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
26 0
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
52 0
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
27 0
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
36 0
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
71 0
banner529

526 sandığa göre Tatar önde

banner476

526 sandığa göre Tatar önde

 KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı ve ikinci turda UBP’nin adayı Ersin Tatar ile bağımsız aday Mustafa Akıncı’nın yarışacağı görülüyor.

YSK’nın açıkladığı 738 sandıktan 526’sının sonucuna göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %32.93 - 25628

Tufan Erhürman: %21.46 - 16702

Erhan Arıklı: %5.47 - 4254

Fuat Çiner: %0.30 - 236

Arif Salih Kırdağ: %0.28 - 219

Ahmet Boran: %0.07 - 55

Mustafa Ulaş: %0.07 - 51

Alpan Uz: %0.13 - 98

Kudret Özersay: %5.75 - 4477

Mustafa Akıncı: %29.11 - 22654

Serdar Denktaş: %4.43 - 3448

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.