526 sandığa göre Tatar önde

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı ve ikinci turda UBP’nin adayı Ersin Tatar ile bağımsız aday Mustafa Akıncı’nın yarışacağı görülüyor.

YSK’nın açıkladığı 738 sandıktan 526’sının sonucuna göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %32.93 - 25628

Tufan Erhürman: %21.46 - 16702

Erhan Arıklı: %5.47 - 4254

Fuat Çiner: %0.30 - 236

Arif Salih Kırdağ: %0.28 - 219

Ahmet Boran: %0.07 - 55

Mustafa Ulaş: %0.07 - 51

Alpan Uz: %0.13 - 98

Kudret Özersay: %5.75 - 4477

Mustafa Akıncı: %29.11 - 22654

Serdar Denktaş: %4.43 - 3448