526 sandığa göre Tatar önde

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı ve ikinci turda UBP’nin adayı Ersin Tatar ile bağımsız aday Mustafa Akıncı’nın yarışacağı görülüyor.
YSK’nın açıkladığı 738 sandıktan 526’sının sonucuna göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:
Ersin Tatar: %32.93 - 25628
Tufan Erhürman: %21.46 - 16702
Erhan Arıklı: %5.47 - 4254
Fuat Çiner: %0.30 - 236
Arif Salih Kırdağ: %0.28 - 219
Ahmet Boran: %0.07 - 55
Mustafa Ulaş: %0.07 - 51
Alpan Uz: %0.13 - 98
Kudret Özersay: %5.75 - 4477
Mustafa Akıncı: %29.11 - 22654
Serdar Denktaş: %4.43 - 3448