banner762
banner815
İlk finalist GG
İlk finalist GG
1 0
Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor
Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor
32 0
 
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
9 0
Sezonun ilk Drag Yarışı 23-24 Nisan’da
Sezonun ilk Drag Yarışı 23-24 Nisan’da
7 0
İlk finalist MTG
İlk finalist MTG
54 0
Hakaretler havada uçuştu
Hakaretler havada uçuştu
99 0
İçkide indirim bilmecesi
İçkide indirim bilmecesi
13 0
banner797
banner794

500 yataklı hastanenin bütçesi ayrıldı

banner476

Başbakan Sucuoğlu, Türkiye tarafından Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı hastanenin bütçesinin ayrıldığını açıkladı

banner825
500 yataklı hastanenin bütçesi ayrıldı

 
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Sağlık Bakanlığı bürokratları ile dün sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.
Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve başhekim yardımcılarıyla bir araya gelen, hastaneyi ziyaret eden, hastalarla sohbet eden Sucuoğlu, basına açıklamalarda bulunarak, “Eksiklikleri yerinde tespit etmek, sağlıkta açılımlara, Sağlık Bakanı’nın yapabileceği açılımlara destek vermek için buradayız” dedi.
Pandeminin sonuna gelindiğini, dünyada olduğu gibi Covid-19 salgınının KKTC’de de etkisini kaybettiğini belirten Başbakan Sucuoğlu, sağlıkta normale geçişin yavaş yavaş başladığını söyledi.
KKTC’nin pandemiyle mücadelede oldukça iyi bir yerde olduğunu da vurgulayan Faiz Sucuoğlu, “Sağlıktaki diğer branşlarda da sağlık sunumunun en iyi koşullarda olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Türkiye ile geçtiğimiz hafta imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nde yer alan sağlıkla ilgili projelere değinen Başbakan Faiz Sucuoğlu, şunları kaydetti:
“500 yataklı hastane için bütçe ayrıldı. İnşallah bu yıl içinde projenin ve ihalenin sonuçlanmasıyla hastanenin temelini atarız... Protokolde, Girne Hastanesi’nin tamamlanması için kendi olanaklarımız, iç donanımının tamamlanması için de katkı sağlanması var. Güzelyurt Hastanesi’nin son etabının bitirilmesi de protokolde yer alıyor. Eksiklerin tamamlanması için de gereken katkı verilecek…”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.