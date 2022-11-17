banner875
banner815
Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil
Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil
9 0
Cimnastikçiler büyülediler
Cimnastikçiler büyülediler
11 0
 
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
28 0
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
26 0
Teknecik’te yine yakıt bitti
Teknecik’te yine yakıt bitti
17 0
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
9 0
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
14 0
banner878

500 metrekareye ilk 10 yıl için 100 TL kira bedeli

banner476

Bakanlar Kurulu, Lefkoşa’da 500 metrekarelik alanı 30 yıllığına Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne kiraladı. Üniversitenin ilk 10 yıl için aylık 100 TL ödeme yapması kararlaştırıldı

banner825
500 metrekareye ilk 10 yıl için 100 TL kira bedeli

 
Hükümet, seçim yasakları öncesindeki son Bakanlar Kurulu’nda Lefkoşa’da 500 metrekarelik alanı 30 yıllığına Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne kiraladı.
Kararda, kira bedelleri dikkat çekti.
Üniversitenin ilk 10 yıl için aylık 100 TL ödeme yapması kararlaştırıldı.
11-20 yıl aralığında aylık 500 TL, 21-30 yılları için ise ayda 1000 TL ödeyeceği Resmi Gazete’ye yansıdı.  
Resmi Gazete’de yer alan karar şöyle:
Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu'nun K/85/2022 sayı ve 11.10.2022 tarihli kararı uyarınca, Behiye Hanım Beliğ Paşa Vakfı'nın Lefkoşa, Karamanzade Beliğ Paşa Sokak, No: 47 adresinde kain takriben 500m2 alanındaki harabe emlakin aşağıda belirtilen kira şartlarına uygun olarak 30 yıl süreyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine 30 yıllığına kiralanmasına karar verdi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.