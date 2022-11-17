500 metrekareye ilk 10 yıl için 100 TL kira bedeli

Bakanlar Kurulu, Lefkoşa’da 500 metrekarelik alanı 30 yıllığına Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne kiraladı. Üniversitenin ilk 10 yıl için aylık 100 TL ödeme yapması kararlaştırıldı





Hükümet, seçim yasakları öncesindeki son Bakanlar Kurulu’nda Lefkoşa’da 500 metrekarelik alanı 30 yıllığına Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne kiraladı.

Kararda, kira bedelleri dikkat çekti.

Üniversitenin ilk 10 yıl için aylık 100 TL ödeme yapması kararlaştırıldı.

11-20 yıl aralığında aylık 500 TL, 21-30 yılları için ise ayda 1000 TL ödeyeceği Resmi Gazete’ye yansıdı.

Resmi Gazete’de yer alan karar şöyle:

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu'nun K/85/2022 sayı ve 11.10.2022 tarihli kararı uyarınca, Behiye Hanım Beliğ Paşa Vakfı'nın Lefkoşa, Karamanzade Beliğ Paşa Sokak, No: 47 adresinde kain takriben 500m2 alanındaki harabe emlakin aşağıda belirtilen kira şartlarına uygun olarak 30 yıl süreyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine 30 yıllığına kiralanmasına karar verdi.



