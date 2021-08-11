Ülkede önceki gün itibariyle 500 bin doz aşı yapıldı; 210 bin kişi çift doz aşı oldu

Başbakan Saner, Covid-19 salgınıyla ilgili olarak KKTC’de sürecin çok iyi yönetildiğini söyledi. Yapılan günlük test sayısının 20 binlere ulaştığına dikkati çekti.

Saner, ülkede önceki gün itibariyle 500 bin doz aşı yapıldığını söyledi.

210 bin kişinin çift doz aşı olduğunu kaydeden Saner, “KKTC’de şu anda aşı bulmak sıkıntı değil, aşı seçeneği sunuyoruz, öyle bir noktaya geldik. Üçüncü doz aşılara başladık. Eylülde yüz yüze eğitimi başlatacağız. Üçüncü dünya ülkelerinden gelen öğrencileri de aşılamaya başlayacağız” diye konuştu.

Aşıyı özendirmek için farklı uygulamalar yapacaklarını kaydeden Saner, hastaneye yatışların yüzde yetmiş beşinin aşısız kişilerden oluştuğunu kaydetti.

AŞI KARTLARININ TANINIRLIĞI

KKTC’de verilen aşı kartlarının yurt dışında tanınmayacağı şeklindeki söylemlere ilişkin Başbakan Saner, bunu siyasi bir yaklaşım olarak gördüğünü söyledi.

“Aşıların nereden geldiği biliniyor. Bu siyasi bir olay. Yeşil kart olayı AB’nin üye ülkeler arasında uyguladığı bir olay. Bizim aşı sistemimiz Türkiye ile entegre durumda.Adapass ve HES kodu olayının entegre olmasıyla bizim aşı kartlarımız da kabul görecektir” diyen Saner, bununla ilgili herhangi bir paniğe ve endişeye gerek olmadığını, sorunun çözüleceğini söyledi.

Saner, KKTC’nin baskılara boyun eğmesini kimsenin beklememesi gerektiğini de vurguladı.

