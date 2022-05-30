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50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor

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50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
 

 
Saadet Hanımın evinin yanında yetişen sabır çiçeği 45 yıl önce saadet hanımın kaynanası tarafından ekilmesi için verildi.30 yıldan sonra ekildiği yerde çoğalmasından dolayı yıllar arasında açmakta olduğu gözleniyor. 
Akçay’da 50 yıl önce ekilen  ve sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi uzun yıllar sonra 30 günde 5 metreyi aştı.
Bazı türlerinin 50 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açtığı biliniyor. 


Anavatanı Orta ile Güney Amerika olan Agave bitkisi 50 ile 100 yıl arasında sadece bir kez çiçek açtığı için sabır veya yüzyıl çiçeği denildiği öğrenildi.
Meksika’nın Tequila kentinde yetişen ve Mavi Agave ismi verilen sabır çiçeği türünün UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldığı belirtildi.
Sabır çiçeğinin dayanıklı ve çok az bakım gerektirdiği kurak koşullara adapte olduğu için diğer bitkilere göre 10 kat daha fazla su tuttuğu kaydedildi.
Akçay muhtarı Uğur Dereliköylü Akçay’da bulunan  Sabır Çiçeğinin(AGAVENİN) yetkili birimlerle işbirliği yaparak koruma altına alınması gerektiğini  bildirdi.


 
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