50 yıldır eksilmeyen acı

Rumlar tarafından 15 Ağustos 1974 tarihinde katledilen Taşkent Şehitleri, katliamın 50. yılında Şehitler Anıtı'nda yâd edildi

Taşkent şehitleri dün düzenlenen törenle anıldı.

Taşkent, Tatlısu ve Terazi köylerinde eli silah tutan 83 kişi evlerinden alınmış, bir gece köydeki Rum ilkokulunda esir tutulmuş, 15 Ağustos günü Limasol’daki esir kampına götürülecekleri bahanesiyle otobüslerle köyden götürülmüştü.

Aralarında 14 – 15 yaşlarında çocukların da bulunduğu köylüler iki farklı noktada kurşuna dizilmiş, bu saldırıdan sadece Suat Kafadar kurtulabilmişti.

Kayıp şehitlerin kalıntılarına 33 yıl sonra 2007’de ulaşılmıştı. Kimliklendirme çalışmalarının ardından şehitler 2014 ve 2016 yıllarında düzenlenen törenlerle Taşkent Şehitliği’ne defnedilmişti.

Taşkent Şehitler Anıtı'nda dün düzenlenen tören, çelenklerin Taşkent Şehitler Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Taşkent Şehit Aileleri Derneği Başkanı Erdinç Erdağlı konuşma yaptı.

Tören şehitliğin ziyaretiyle sona erdi.

TATAR: “SİVİL HALKIMIZI KATLEDEN RUM POLİSİ VE RUM ASKERİYDİ”

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin, 50 yıldır eksilmeyen bir acı çektiğini vurgulayarak, ailelere sabırlar diledi.

“Kıbrıs Türkü çok acılar çekti, çok bedeller ödedi” diyen Tatar, 50 yıl önce yaşananların dünyanın gözü önünde, Birleşmiş Milletler'in şahitliğinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Barış Harekatı’ndan 24 gün sonra Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da, 15 Ağustos 1974’te Taşkent, Tatlısu ve Terazi’de yaşanan katliamların bir kez daha bütün dünyaya Rumların ne kadar acımasız olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Katliamların talimatını verenlerin sorumlu makamlarda oturanlar olduğunu ifade eden Tatar, “Sivil halkımızı katleden Rum polisi ve Rum askeriydi” dedi. Bunların tarihe yargılanmayan cinayetler olarak geçtiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bilinmesine rağmen Rum Yönetimi’nin bu şekilde duyarsız kalmasının affedilecek bir durum olmadığını kaydetti.

“Kıbrıs’ta bir anlaşma istiyoruz ama bu yaşananları hiçbir zaman unutmayacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün barışını, huzurunu ve güvenliğini sağlayacak bir anlaşma için egemenlik, eşitlik ve KKTC devletinin anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini belirtti. Tatar, anavatan Türkiye’nin tarihten gelen ve hakkı olan garantörlüğünün ve böylesi soykırımların bir daha yaşanmaması için caydırıcı bir güç olarak Türk askerinin adadaki varlığının devam etmesi gerektiğini de vurguladı.

“Kıbrıs’ta böyle bir acıyı tekrar yaşamamak için yıkılmadan, pes etmeden üzerine titrediğimiz kırmızı çizgilerimizi sonuna kadar birlik ve beraberlik içinde savunmamız gerekiyor” diyen Tatar, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.