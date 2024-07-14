50. yıla görkemli kutlama



20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Barış Harekatı’nın 50. yılı dönümü kapsamında KKTC'de önceki yıllara göre daha geniş kapsamlı tören ve etkinlikler düzenlenecek. Lefkoşa’da düzenlenecek resmi törenlere; KKTC yetkililerinin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de katılacak.

Törenlerde Kıbrıs gazileri ile yakınları da bulunacak.

Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu, KKTC’ye liman ziyaretinde bulunacak.

TCG Anadolu’nun liderliğinde fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı, çıkartma gemisi gibi farklı tipte 50 geminin katılımı ile deniz geçit töreni düzenlenecek. Doğu Akdeniz’deki güç gösterisinde, muharip uçaklar da yer alacak. F-16 savaş uçaklarının katılımı ile KKTC üzerinde jet geçişi icra edilecek.

Ayrıca etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları akrobasi timi KKTC semalarında nefes kesen bir gösteri yapacak. 50. yıl şerefine, 50 top atışı gerçekleştirilecek. Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıla özel, anı pulu ve madeni para basımı yapılacak.

20 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi’nde 50. yıl sergisi açılacak. Harekâtın icra edildiği gün anısına; 19 Temmuz gecesi Girne Yavuz Çıkartma Plajı’nda şafak nöbeti tutulacak ve fener alayı düzenlenecek.



