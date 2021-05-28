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50 bin öğrenci yurt dışında

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Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, şu an adada bulunan mevcut öğrenci sayısının 30 bin, yurt dışında bulunan öğrenci sayısının da 50 bin olduğunu ve bu sayıların her geçen yıl artması gerekirken aksine düştüğünü vurguladı

50 bin öğrenci yurt dışında
 
Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, 3 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de Başbakanlık önünde düzenleyeceği eylem öncesinde önceki gün Gazimağusa’da bilgilendirme toplantısı yaptı. 
Birlikten yapılan açıklamada, yükseköğretimde yüz yüze eğitime geçilmesi talebiyle 3 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de Başbakanlık önünde eylem gerçekleştireceği belirtilerek, bu bağlamda  ilk bilgilendirme toplantısının Gazimağusa’da yapıldığı kaydedildi. 
Toplantıda, en geç Eylül ayına kadar öğrencilerin ülkeye getirilmesi ve aşı çalışmalarının hızlandırılarak tamamlanması ve vaka sayılarının düşük seyri için alınacak her türlü tedbirin önemine vurgu yapıldığı bildirildi. 
Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Soyşen, geçtiğimiz dönem hükümetin bu hususta etkili kararlar üretememesinden ve istikrarlı bir duruş sergileyememesinden dolayı öğrencilerin adaya gelemediğini ileri sürerek, yükseköğretimde yüz yüze eğitimin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini, bu bağlamda zamanın aleyhe işlediğini ifade etti. 
 “Şu an adada bulunan mevcut öğrenci sayısı 30.000 civarında. Yurt dışında bulunan öğrenci sayısı takriben 50.000, bu sayıların her geçen yıl artması gerekirken aksine düşüyor” diyen Soyşen, durumun her açıdan endişe verici olduğunu savundu. 
Soyşen, yükseköğretimdeki paydaşlarla birlikte bir komitenin kurulup öğrencilerin adaya getirilmesi için çalışmaların daha fazla zaman kaybına mahal vermeden derhal başlaması gerektiğini kaydetti. 
ONURLU 
Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtlar Birliği Başkanı Hakan Onurlu, öğrencilerin adaya gelmesi için her türlü sağlık koşullarının sağlaması ve Eylül ayında yüz yüze eğitime başlanması gerektiğini belirtti. 
Öğrenci sayılarının gün geçtikçe düştüğüne dikkat çeken Onurlu, acilen bir komitenin kurulup yükseköğretim için çalışmaların hızlandırılması gerektiğine değindi.
Başbakanlık önünde 3 Haziran saat 11.00’de eylem yapacaklarını belirten Onurlu, tüm yurt işletmelerine, esnaf, sendikalar ve birliklere katılım çağrısı yaptı. 
Onurlu, “Amacımız Kıbrıs Türk halkının gözbebeği olan yükseköğretimin dibe vurmaması için birlik ve beraberlik içinde olunmasını sağlamaktır” ifadesini kullandı. 

 
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