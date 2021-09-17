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50 bin doz AstraZeneca iade ediliyor

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AB tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen 50 bin AstraZeneca aşısı, talep olmaması ve son kullanım sürelerinin dolmak üzere olması nedeniyle iade ediliyor

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50 bin doz AstraZeneca iade ediliyor
 
Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen 50 bin AstraZeneca aşısı kullanılmadığı için iade ediliyor.
Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre söz konusu aşılara talep olmadı.
Geçen bu süre zarfında aşıların kullanım sürelerinin de bitme aşamasına gelmesi ile kuzey yönetimi aşıları iade etmek için girişim başlattı.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri 2 hafta önce 50 bin aşıyı iade etmek istedikleri için iade için İki Toplumlu Sağlık Komitesi üzerinden iade talebini iletti. Ağustos ayında alınan 80 bin doz AstraZeneca aşısının 30 bini kullanıldı. Aşıların Ekim sonu kullanım sürelerinin dolacağı ifade edildi.
 
 
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