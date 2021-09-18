"50 bin doz aşıyı kullanmalıyız"

Dr. Dizdarlı, "Sağlık Bakanlığı mobil araçlarla mahalle mahalle, köy köy, üniversite üniversite dolaşarak aşıyı insanların ayağına taşıyarak yapmalıdır" dedi



Dr. Bülent Dizdarlı, 50 bin doz AstraZeneca aşısının son kullanma tarihi yaklaştığından Güney Kıbrıs'a iade edileceğine ilişkin iddialar üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

50 BİN DOZ ASTRA ZENECA AŞISINI MUTLAKA BİZ KULLANMALIYIZ

Bu yazıyı uzun zamandır yazmak istiyordum. Nedense hep bir şey beni durdurdu. Ama elli bin dozdan fazla Astra-Zeneca aşısının geri iade edileceği iddiası bu yazının yazılması gerektiğini tekrar hissettirdi.

Önce Sinovac’la başlayalım. Bu aşının etki süresinin iki dozdan sonra en fazla 6 ay olduğu ve mutlaka bu sürenin nihayetinde üçüncü doza ihtiyaç duyulduğu artık kanıtlanmıştır. Sinovac’ın özellikle yeni çıkan varyantlara karşı koruyuculuğunun da daha az olduğu belirlendiğinden, uygulanan ülkelerde üçüncü dozun farklı bir aşı türüyle yapılması önerilmektedir.

Bu yazdıklarımdan Sinovac’ın gereksiz çöp bir aşı olduğu anlamı sakın çıkarmayın. Sinovac başka aşıların bulunmadığı ortamda mutlaka kullanılması gereken ve koruyuculuğundan mutlaka faydalanılması gereken bir aşıdır. Ama artık çok net biliyoruz ki, başka aşılara ulaşma şansınız varsa ve sağlığınız yönünden de bir sakınca söz konusu değilse en son tercih etmeniz gereken aşıdır.

İşte bu nedenle Oxford ASTRA ZENECA aşılarından elli bin dozu geri iade edileceği iddiasını kabul etmek mümkün değildir.

Evet doğrudur. Bu aşıya anti propoganda etkisiyle halkımız soğuk bakmıştır. Benim çalıştığım merkezde dahi yapılan AstraZeneca sayısı asla Sinovac’dan fazla olmamıştır. İnsanımız sürü psikolojisiyle Astra Zeneca’yı ret ederken Sinovac’a koşmakta ısrar etmiştir.

Ne var ki bu 50 bin doz yani 25 bin insanı aşılama olanağını terk etmeyi gerektirmez. Sağlık bakanlığı mobil araçlarla mahalle mahalle, köy köy, üniversite üniversite dolaşarak bu aşıyı insanların ayağına taşıyarak yapmalıdır. Tabi ki bu çalışmalar Astra Zeneca hakkında çıkarılan bir çok hurafe yi yok eden bilgilerle yüklü broşür ve kamu spotlarıyla da desteklenmelidir.

Halkın aşıdan uzak durması sadece insana mal edilemez. Yönetenlerin de aşılanmayı ödül ve ceza sistemiyle destekleyerek cazip hale getirmesi gerekmektedir. Hükümetimiz maalesef aşı organizasyonu ve bu organizasyonun geliştirmesi konusunda yetersiz kalmıştır. Yoksa beş yüz bin insanın yaşadığı küçük bir coğrafyada en fazla elli günde bu aşılama işlemi bitmeliydi.

Uzayan zaman aleyhe çalışmaktadır. Ocak şubat aylarında Sinovac aşısı olanların artık koruma kalkanının tamamen düştüğü de hesaplanırsa , bu elli bin dozu geri vermekle büyük hata yapacağımız alenidir. Böyle bir karar verilmişse bir daha gözden geçirilmelidir. Astra Zeneca’ların Ekim sonuna kadar kullanma tarihleri geçerlidir. Bu sürede 25 bin kişinin çift dozla aşılanması iyi bir planlamayla mutlaka sağlanmalıdır.

