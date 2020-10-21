5 kişi daha pozitif çıktı

Kuzey’de toplam 1684 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı. Kayıp Şahıslar Komitesi bir personelinin koronavirüs pozitif olduğunu duyurdu





KKTC'de toplam 1684 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1684 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

20 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün Yapılan Test Sayısı: 1684

Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

Ülke dışından gelen vakalar - 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -

Yerel vakalar - 2

İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-

Dün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 203.230

Toplam Vaka Sayısı- 866

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 785

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 76

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 18

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok



KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİNDE BİR VAKA

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), bir personelinin koronavirüs (COVID-19) pozitif olduğunu duyurdu.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin standart çalışma prosedürleri ve COVID-19 protokollerine tam uygun olarak, bireyle yakın temas halinde olan diğer tüm personelin de 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Pozitif vakanın geçen hafta iletişim kurduğu tüm personelin temas takibi de ayrıca yapıldı.

COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana, standart sağlık prosedürü olarak, iki toplumlu faaliyetlerde bulunan tüm KŞK personeli, her iki haftada bir PCR testlerine tabi tutuluyor.

Komitenin KŞK Antropoloji Laboratuvarı'nda ve adanın dört bir yanındaki saha kazı alanlarında iki toplumlu çalışmaları devam ediyor.

Komitenin yüz yüze toplantılarının bir ay süreyle askıya alınması ve bu süre içinde çevrimiçi toplantılara geçilmesine karar verildi.

