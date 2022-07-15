5 günde 356 uçak, 48 bin 430 yolcu

KKTC Havalimanı, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun günler yaşadı. 8 Temmuz 2022 ile 12 Temmuz tarihleri arasında Havalimanı’ndan ülkemize 24 bin 510 yolcu giriş yaparken, 23 bin 920 yolcu çıkış yaptı



T&T Havalimanı İşletmeciliğine bağlı KKTC Havalimanı, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun günler yaşadı. Uçak ve yolcu yoğunluğuna göre önlemlerin önceden alınması havalimanında herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını sağladı.

Havalimanı, 8 Temmuz 2022 ile 12 Temmuz 2022 tarihleri arasında gelen ve giden olmak üzere toplam 48 bin 430 yolcuya hizmet verdi.

Ayni tarihler arasında Havalimanına gelen ve giden olmak üzere 356 uçak sefer gerçekleştirdi. Kurban Bayram dolayısıyla Havalimanına en fazla gelen yolcu 5 bin 645 ile 8 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşirken, giden yolcu rakamlarına bakıldığı zaman ise yine 8 Temmuz’da 5 bin 820 yolcunun çıkış yaptığı görülüyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, özel günlerde ve bayramlarda Havalimanı’nın her zamanki gibi yoğun olduğunu, ancak tüm önlemleri önceden aldıkları için bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. Özçelik, bayram günlerinde Havalimanı’nda hizmet veren tüm kurum kuruluş ve çalışan personele de teşekkür etti.

Havalimanı’ndan ülkeye getirilen her yabancı turistin ülke tanıtımında önemli rol oynadığına dikkat çeken Özçelik, turizm camiasının bu yönde büyük çabaları olduğunu görerek takdir ettiklerini ifade ederek, bu çalışmalara katkı koymaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti

Özçelik, ayrıca ülke tanıtımı için çalışmalar yaparak katkı koyan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na da teşekkür etti.

24 BİN 510 YOLCU ÜLKEYE GİRİŞ YAPTI

M. Serhat Özçelik, 8 Temmuz 2022 ile 12 Temmuz 2022 tarihleri arasında Havalimanı’ndan ülkemize 24 bin 510 yolcu giriş yaparken, 23 bin 920 yolcunun çıkış yaptığını kaydetti.

Havalimanı’nı 8 Temmuz’da 83 uçak ve 11 bin 465, 9 Temmuz’da 78 uçak 9 bin 891 yolcu, 10 Temmuz’da 74 uçak 9 bin 602 yolcu, 11 Temmuz’da 60 uçak ve 8 bin 385 yolcu ve KKTC’de bayramın son günü olan Salı günü ise 61 uçak ve 9 bin 114 yolcunun kullandığını belirtti.

EN FAZLA GİRİŞ VE ÇIKIŞ ARİFE GÜNÜ YAŞANDI

Özçelik, Havalimanı’na Kurban Bayramı boyunca en fazla giriş ve çıkışın 8 Temmuz olan arife günü yaşandığına dikkat çekti.

Rakamlara bakıldığı zaman 8 Temmuz’da Havalimanı’na 42 uçak ile 5 bin 645 yolcunun ülkeye giriş yaptığını kaydeden Özçelik, ayni gün 41 uçakla 5 bin 820 yolcunun ise çıkış yaptığını ifade etti.

Özçelik, 9 Temmuzda ise 39 uçak ile 5 bin 241 yolcunun giriş ve yine 39 uçak ile de 4 bin 650 yolcunun ise çıkış yaptığını, 10 Temmuz’da ise 36 uçak ile Ercan Havalimanı’na 5 bin 75 yolcunun gelirken, 38 uçak ile de 4 bin 527 yolcunun ise çıkış yaptığını belirtti.

11 Temmuz rakamlarına bakılacak olursa 30 uçak ile 4 bin 68 yolcunun giriş ve yine 30 uçak ile 4 bin 290 yolcunun da çıkış yaptığını hatırlatan Özçelik, bayramın son günü ise Havalimanı’na 31 uçak ile 4 bin 481 yolcunun giriş ve 30 uçak ile 4 bin 633 yolcunun ise çıkış yaptığını ifade etti.

