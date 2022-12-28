5 günde 304 sefer

KKTC Havaalanı, yeni yıl münasebeti ile yine yoğun bir mesai yapacak. Havalimanı 29 Aralık 2022 ile 2 Ocak 2023 tarihleri arasında 304 uçağa ev sahipliği yapacak

KKTC Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında özel uçaklar hariç, 304 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Havalimanı 29 Aralık 2022 ile 2 Ocak 2023 tarihleri arasında 304 uçağa ev sahipliği yapacak.

Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında oldukça yoğun trafik yaşayacak.

Havaalanında en fazla yoğunluk 29 ile 30 Aralık 2022 ve yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Pazar günü yaşanacak. Gelişler olduğu kadar gidiş seferleri de yoğun geçecek.

KKTC Havalimanı’na uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları, ve Anadolujet Hava Yolları yeni yıl nedeniyle ek seferler koymuş durumda. Ayrıca, yılbaşı nedeniyle özel charter seferler de gerçekleştirilecek.

EN FAZLA UÇUŞ 30 ARALIK 2022’DE

KKTC Havalimanı 30 Aralık 2022’de yoğun bir uçak trafiği yaşayacak. 30 Aralık’ta 44 geliş ve 40 gidiş olmak üzere 84 uçağa hizmet verilecek. Yeni yılın ilk günü ise 29 geliş ve 32 gidiş olmak üzere 61 uçak Havalimanına iniş yapıp kalkacak. Gidiş seferinde KKTC Havalimanı’nda yatan üç uçak yolcu alıp sefer gerçekleştirecek.

29 Aralık Perşembe günü KKTC Havalimanı’na 32 uçak teker koyarken 32 uçak da havalimanından ayrılacak. 30 Aralık Cuma günü havalimanına 44 uçak gelip 40 uçak olmak üzere 84 uçuş gerçekleştirilecek. 4 uçak havalimanında yatacak ve ertesi günü uçuş gerçekleştirecek.

Senenin son günü olan 31 Aralık’ta ise havalimanına 22 uçak gelirken, 22 uçak olmak üzere 44 uçağa hizmet verilecek.

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2023’te Havalimanı’na 61 uçak gelip gidecek. 1 Ocak’ta 29 uçak gelirken, 32 uçak da havalimanından ayrılacak. 3 uçak havalimanında yatacak. 2 Ocak Salı günü ise 26 uçak geliş 25 gidiş olmak üzere toplam 51 uçak KKTC’ye gelip gidecek. 1 uçak havalimanında yatacak ve ertesi gün yolcularını alarak alandan ayrılacak.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat, güvenli ve sağlıklı bir yolculuk yapmaları için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Yılın son günleri ile yeni yılın ilk günlerinin Havalimanı’nda çok yoğun geçeceğini ifade eden Özçelik, “Yolcularımıza bugün olduğu gibi yeni yıl öncesi ve sonrasındaki günlerde de her zamanki gibi en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bir yılı daha geride bırakacağımız bu günlerde ülke turizmine ve eğitimine katkı koyan havayollarımıza, ülke turizmine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza özellikle incoming yapan turizm firmalarına, otellerimize, üniversitelerimize, ayrıca sağladıkları hizmette turizme destek olan ulaşım firmalarına katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

1 OCAK 2023’TE 61 SEFER

Özçelik, havalimanın 5 günde ek seferler dâhil 304 uçağa hizmet vereceğini ifade ederek, 2023’ün ilk günü olan Pazar günü gelip giden 61 uçağa hizmet verileceğini ifade etti.

Özçelik, yeni yılda yoğun bir trafik bekledikleri için yeni yıl öncesinde Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet Hava Yolları ile diğer charter sefer yapacak hava yolları ile birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık, İstanbul Handling, polis, muhaceret ve Gümrük Dairesi ile koordinasyonun yapıldığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

