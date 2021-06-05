5 gün sonra uzlaşı

Hayvan üreticilerinin 5 gündür Lefkoşa’da yaptığı eylem dün Tarım Bakanlığı ile birlik arasında varılan uzlaşı neticesinde sona erdi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin sektördeki yaşanan sıkıntılar nedeniyle Pazartesi günü başlattığı eylem, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Birlik arasında varılan uzlaşı neticesinde sona erdi. Hayvancılar, 5’inci günde Cumhuriyet Meclisi önündeki araçlarını çekti. Başkent Lefkoşa’da trafik normale döndü.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Mustafa Naimoğulları başkanlığında Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, dün öğle saatlerinde sorunlara çözüm üretmek amacıyla Bakanlıkta bir araya geldi.Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından ortak açıklama yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, uzlaşıya vardıklarını ve eylemin sona erdiğini duyurarak, varılan uzlaşı ile ilgili bilgi verdiler.7 maddelik taleplerin 6’sında uzlaştıklarını ancak süt ve yem fiyatları konusunda uzlaşamadıklarını aktaran Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı ile Hayvancılar Birliği’nin ortak bir komite kurarak çalışacağını açıkladı.Komitenin Pazartesi gününden itibaren çalışmalarına başlayacağını belirten Çavuşoğlu, en geç 30 Haziran’a kadar sorunları çözme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.“Sistemi yeniden kurgulamak için çalışmaya mutabık kaldık ve pazartesiden itibaren de birlikte çalışacağız. Güzel bir sonuç çıkacağını umut ediyorum. Tüm hedefim, tarım ve hayvancılık sektörünü daha iyi bir noktaya getirmektir” diyen Çavuşoğlu, ortak hedeflerinin sistemi yeniden kurgulayarak, sürdürülebilir ve kalıcı bir sistem yaratmak olduğunu vurguladı.Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise, Bakan Çavuşoğlu’nun pazartesiden itibaren sorunları kısa sürede hayvancının lehine çözeceğine inanç belirterek, “Ama bu süre içerisinde çözüm bulunmazsa eylemimiz masadadır. Eylem yapmaya devam edeceğiz” dedi.Gelinen aşamada iş araçlarını Meclis önünden çekerek eylemi sonlandıracaklarını söyleyen Naimoğulları, eylem süresince yarattıkları mağduriyetten dolayı vatandaşlardan özür diledi.DÜN NELER YAŞANDI?Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemine araçları ile destek verme kararı aldı.Ancak sabah saatlerinde eyleme destek vermek için iş araçlarıyla Lefkoşa’ya gelmek üzere iş araçlarıyla yola çıkan Çiftçiler Birliği üyeleri Ercan Yonca Kavşağı civarında polis tarafından durdurularak, Lefkoşa’ya girişleri engellendi.Polis, Lefkoşa- Mağusa Anayolu üzerindeki Yonca Kavşağı’ndan Lefkoşa’ya doğru 40 civarında aracın ilerlemesine izin vermedi.Ardından polis ekipleri Hayvan Üreticilerine Cumhuriyet Meclisi önüne bıraktıkları iş araçlarını çekmeleri için saat 14.00’e kadar süre verdiaksi takdirde müdahale edeceklerini iletti. Polisin Meclis bölgesindeki traktörlerin yanına çekici getirdiği görüldü.Ancak polisin bu uyarısından sonra bakanlık ile üreticilerin uzlaşıya varmasının ardından polise gerek kalmadan üreticiler araçlarını kaldırdı.Hayvan Üreticilerinin eylemine destek olmak isteyen çiftçilerin araçlarla Lefkoşa’ya girişleri, Yonca Kavşağı’nda polis tarafından engellendiPolis, Meclis bölgesindeki traktörleri kaldırmak için çekici getirdiÜreticiler, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi