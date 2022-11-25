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“5 dakikada F-16'lar Kıbrıs’tadır”

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Tatar: “Kıbrıs, Türkiye'den sadece 40 mil uzaklıktadır. 5 dakikada F-16'lar oradadır. 10 dakikada Mehmetçik oradadır”

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“5 dakikada F-16'lar Kıbrıs’tadır”

 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır’da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti.
Tatar, Doğu Akdeniz'de çok önemli gelişmelerin meydana geldiğini ifade etti. Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yürüttüğü büyük mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada giderek artan ağırlığı, oradaki bütün siyasi istikrarın bir bakıma anahtarı ve sigortasıdır." diye konuştu.
Bir gazetecinin "Tüm bu gelişmeler olurken Rumlar silahlanmaya devam ediyor" sorusuna Tatar, şöyle yanıt verdi:
“Kıbrıs'ta o küçücük adada daha fazla silahlanmaya elbette anavatanın ve bizlerin seyirci kalmasını beklemesinler. Muadil adımlar atıldığında orada elbette arzu edilmeyen olaylar olacaktır. İnşallah öyle bir duruma gelinmez. Kıbrıs, Türkiye'den sadece 40 mil uzaklıktadır. Akşam komutanımızla konuştuğumuzda 5 dakikada F-16'lar oradadır. 10 dakikada Mehmetçik oradadır. Dolayısıyla bizlerle mücadelelerinde belki dikkate alınabilirler ama Türkiye ile mücadelelerinde bütün bu yaptıkları boşunadır. Bu gibi konularda çok dikkatli olunması gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaten gücünü herkes kabul etti. Soğukkanlı bir şekilde bu olayları izlemek lazım.
Tatar, "Bir gece ansızın gelebilir miyiz?" şeklindeki soru üzerine şöyle devam etti:
“O konularda geçen akşam gördük, neyin ne olduğunu. Türkiye Cumhuriyeti'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü bu mücadeleler nedeniyle Mehmetçiklerimize, komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının da onların bu haklı mücadelesinde hep dualarımızda olduğunu bilmesini isterim. Geçen günlerde yapılan harekat, bütün dünyanın gözleri önünde Türkiye'nin ansızın neler yapabileceğinin bir ifadesidir.”
 
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