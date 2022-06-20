5 ayda 2 milyondan fazla yolcu

KKTC’ye 2022’nin Ocak-Mayıs periyodunda hava, deniz ve kara yoluyla yabancı uyruklu yağdı. 5 ayda TC ve Rum vatandaşlar dâhil olmak üzere ülkeye 2 milyondan fazla yolcu geldi



KKTC’ye 2022 yılının Ocak ve Mayıs ayları arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşları da dâhil olmak üzere hava, deniz ve kara yoluyla 2 milyon 037 bin 023 yabancı uyruklu geldi.

Turizm Bakanlığı verilerine göre, yabancıların 402 bin 872’si havayoluyla, 33 bin 122’si deniz yoluyla, 1 milyon 601 bin 119’u da kara yoluyla ülkeye giriş yaptı. Covid-19 pandemisinin yoğun olarak yaşandığı 2021’de 5 aylık sürede hava ve deniz yoluyla 43 bin 990, kara yoluyla da 16 bin 001 yabancı uyruklu ülkeye ulaşmıştı.

339 BİN TC UYRUKLU

KKTC’ye yılın ilk beş ayında hava ve deniz yoluyla giriş yapan Türkiye Cumhuriyeti uyrukluların sayısının %1,412 (bin 412) oranında arttığı dikkati çekti. 2021 yılında 22 bin 399 olan TC uyruklu sayısı, 2022’de 338 bin 639’a çıktı. TC uyrukluların 307 bin 638’i hava limanından, 31 bin 001’i de deniz limanlarından giriş yaptı. Aynı süre içerisinde Kuzey Kıbrıs’a ulaşan 3’ncü ülke uyrukluların 95 bin 144’ü hava, 2 bin 121’i de deniz yolunu kullandı.

RUMLAR 1 MİLYONU AŞTI…

Kara kapılarını kullanarak Kuzey Kıbrıs’a gelen yabancı uyruklular %65’inin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanan Kıbrıslı Rumlar olduğu saptandı. Beş aylık sürede 1 milyon 033 bin 953 Kıbrıslı Rum Kuzey’e geçerken, en az 40 ayrı ülke vatandaşı olan 567 bin 166 kişi de bunlara katıldı. Ocak-Mayıs periyodunda Kıbrıslı sayısında geçen yıla kıyasla %16,208 (16 bin 208), diğer yabancılarda ise %5,771 (5 bin 771) oranında artış oldu.

Kara kapılarından giriş yapan 1,4 milyonu aşkın kişi arasında Birleşik Krallık vatandaşı olan 10 bin 188 Kıbrıslı Türk de dâhil. Havayoluyla KKTC’ye gelen İngiliz vatandaşı Kıbrıslı Türk sayısı ise 2 bin 909’da kaldı. Rakamlara göre Ocak-Mayıs arasında Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türk sayısı ise 653 bin 330 kişi olarak istatistiklere yansıdı. Bu sürede, ülkeye hava ve deniz limanlarını kullanarak giriş yapan KKTC uyrukluların sayısı ise 66 bin 091 kişi olarak kayıtlara geçti.

