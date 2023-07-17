5 ayda 2 milyon giriş

Ocak-Mayıs 2023 döneminde kara kapılarını kullanarak Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan “yabancıların” sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22.79 oranında arttı

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs’ı bağlayan kara kapıları oldukça yoğun. Ocak-Mayıs 2023 döneminde kara kapılarını kullanarak Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan “yabancıların” sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22.79 oranında artarak, 1 milyon 601 bin 119 kişiden, 1 milyon 966 bin 013 kişiye çıktı. Rakamlara KKTC uyruklular (982 bin 053 giriş) da dâhil edilince “kapılardan kuzeye geçiş yapanların” sayısı 2 milyon 945 bin 264’e ulaşıyor. Geçişlerde Kıbrıslı Rumlar’ın ardından Yunanistan vatandaşları ikinci sırada, Birleşik Krallık (İngiltere) vatandaşları da üçüncü sırada kalmayı sürdürdü.Kara kapılarından Kuzey Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Rum sayısı her ay tüm zamanların rekorunu kırmaya devam ediyor. Türk Lirası’nın Euro karşısında aşırı değer kaybı Güney’den gelişleri büyük oranda artırdı. İlk beş ayda gelen Kıbrıslı Rum sayısı 2022’ye göre %14.14 oranında arttı. Kumarhaneleri, çarşı-pazarı, restoranları, benzin istasyonlarını ziyaret eden komşuların geçiş sayısı; 1 milyon 033 bin 953’ten, 1 milyon 180 bin 203 geçiş sayısına çıktı. Açıklanan resmi rakamlara göre; Güney’e geçen Kıbrıslı Türk sayısı da aynı sürede 982 bin 053 düzeyine çıktı.2023’ün ilk 5 aylık döneminde Kıbrıslı Türkler dahil günde ortalama 19 bin 505 giriş yapıldığı hesaplandı. Bu rakamlar, kara kapılarında aşırı bir yoğunluğa işaret ediyor. Kıbrıslı Türk ve Rumların yanı sıra, üçüncü ülkelerden gelenlerin sayısı her geçen gün artarken, kapılardaki aşırı yoğunluk yeni kapıların açılmasının şart olduğunu gösteriyor. Öte yandan, Güney’deki “Sınır Belediyeleri” temsilcileri; başta Gaziler-Kiracıköy olmak üzere, Lefkoşa surlar içinde yayalar için iki, Lefkoşa’nın doğusunda da araçlar için bir sınır kapısının daha açılmasını istiyor.