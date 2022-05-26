4G-5G'ye yönelik yeni bir adım

4G-5G gibi yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri ve geliştirilecek diğer haberleşme teknolojilerine yönelik yeni bir adım atıldı.

Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili “hazırlanacak ihale şartnamelerinin onaylanmasından sonra haberleşme teknolojilerine yönelik ihaleye çıkılması” kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin Kuzey Kıbrıs’ta hayata geçirilmesine yönelik ihale edilecek frekans bantlarının tahsis edilebilmesi için Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından ihale şartnamelerinin ve asgari bedellerin Maliye Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından hazırlanmasına karar verdi.

Karar uyarınca, hazırlanacak ihale şartnamelerinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasından sonra ise yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerine yönelik ihaleye çıkılacak.