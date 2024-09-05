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4.9 şiddetinde sallandık

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Baf açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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4.9 şiddetinde sallandık
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Kıbrıs'ta gece yarısından hemen sonra Baf açıklarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ve Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, yerel saatle 00.29’daki depremin Baf açıklarında meydana geldiğini kaydetti.  

Baf şehir merkezine 18 kilometre uzaklıktaki deprem, Güney Kıbrıs’ta ve KKTC’de birçok bölgede hissedildi. 

Depremin en şiddetli hissedildiği Baf’ta herhangi bir maddi zarar veya yaralanma meydana gelmedi.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, önceki akşam meydana gelen depremin Baf açıklarında yaklaşık 3.5 km derinlikte olduğunu açıkladı. 

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 00:29 lokalde, Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 82km uzaklıkta, Orta Şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre 4.9 olan bir deprem kaydedildiği belirtildi.

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.56 Kuzey ve 32.23 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 3.5km derinliğinde Baf açıklarında olduğu saptandı.

VADİLİ’DEN UYARI

Öte yandan Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadili, depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Vadili, "Herkese geçmiş olsun. Biraz sallanıp atlattık," diyerek, depremin sığ derinliği ve konumuna dikkat çekti.

Depremin Kıbrıs yayını güney doğu - Kuzey batı yönünde kesen bir doğrultu atımlı fay üzerinde gerçekleşmiş olabileceğini belirten Vadili, bu fayın daha büyük ve yıkıcı depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. "Mekanizmasının daha iyi anlaşılmasına yönelik elbette bilimsel açıklamalar olacaktır," diyen Vadili, ada sakinlerini uyardı: "Bu orta büyüklükteki depremler bize uyarı olsun. Daha büyük felaketlere karşı önlem almak zorundayız."

Kıbrıs'ın deprem kuşağında yer aldığına dikkat çeken Vadili, tüm ada halkını bu tür depremlerden ders çıkarmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

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