485 polise ihtiyaç var

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, emekli olma noktasında 714 personel bulunduğunu, 485 polise ihtiyaç olduğunu, araçların da miadını doldurduğunu vurguladı

Polis Teşkilatı’nın 57’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.PGM yetkilileri tarafından dün saat 09.30’da önce Atatürk Anıtı’na, ardından Dr. Fazıl Küçük Anıtı’na, saat 10.30’da da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrine çelenk konuldu.30 Haziran 1964 tarihinde temelleri atılan Polis Teşkilatı’nın 57’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Günü etkinlikleri çerçevesinde dün akşam saat 20.00’de PGM bahçesinde resepsiyon da gerçekleştirildi.Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve beraberindekileri kabul etti.Tatar, Polis Teşkilatı’nın günün koşullarına uygun teknolojik ve fiziksel yatırımlarının yerine getirilmesi ile teşkilatın başarılarının artarak süreceğine inanç belirtti.Cumhurbaşkanı Tatar, polisin ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli bütçenin ayrılmasının bir gereklilik olduğunu belirtti.KKTC polisinin siyasi sıkıntılara rağmen dünyada saygı gördüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu durumun KKTC’nin zeminini ve saygınlığı güçlendirdiğine dikkat çekti.Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da yaptığı konuşmada, polisin daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli teknolojik gelişmeleri takip etmesinin önemine değinerek, bu konuda Cumhurbaşkanı, Hükümet, ve Türkiye’nin desteğinin oldukça önemli olduğunu vurguladı.Başbakan Ersan Saner de, Polis Teşkilatının 57’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve teşkilatın çeşitli kademelerinde yer alan polisleri kabul etti.Soyalan, 30 Haziran 1964’te kurulan teşkilatın meşakkatli bir yoldan geçtiğini ifade etti.Teşkilatın geçen sürede kendini çok geliştirdiğini, teknolojik bakımdan dünyaya uyum sağladığını dile getiren Soyalan “Amacımız halkın huzur ve güvenini sağlamak” dedi.Araç, gereç ve personel yönünden eksikliklerin tamamlanmasıyla daha da iyi hizmet verebileceklerini anlatan Soyalan, şu anda personel ve araç sıkıntısı yaşandığını söyledi.Emekli olma noktasında 714 personel bulunduğunu, 485 polise ihtiyaç olduğunu anlatan Soyalan, araçların da miadını doldurduğunu kaydetti.Başbakan Ersan Saner’in kendilerine vereceği katkıdan şüphe etmediğini söyleyen Soyalan, polis teşkilatının her zaman hizmet için hazır olduğunu vurguladı.Başbakan Ersan Saner de, teşkilatın yıl dönümünü yürekten kutladığını dile getirerek, polisin ülkedeki asayişi sağlama adına ciddi görevler üstlendiğini vurguladı.Saner konuşmasında, araç, gereç ve personel eksikliği konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını da dile getirdi.Saner “Kıbrıs Türk polisinin 57 yıldır halkın huzurunun, güvenliğinin sağlanmasının en önemli unsurlarından biri olduğunu, başarıları ile halka güven verdiğini” vurguladı.Saner “KKTC bugün dünyanın en güvenli, en huzurlu ülkelerinden biri olarak markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyebiliyorsa buna en önemli katkıyı sağlayanlardan biri kuşkusuz polis teşkilatımızdır.Tatar, PGM heyetini kabul ettiPGM heyeti, Liderimiz Dr. Küçük’ün huzurundaydıPGM heyeti, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu