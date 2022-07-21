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48. yıl coşkusu

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, ülkenin dört bir yanında törenlerle kutlandı. Kutlamaların merkezi Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ydı

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48. yıl coşkusu
 
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni yapıldı.
09.30'da başlayan törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar halkın ve tören birliklerinin bayramını kutladı.
Tören, Yavuz Çıkarma Plajı ve Anamur’dan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam etti.
Tören, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı konuşmaların ardından halk dansları gösterisi ve resmigeçitle sona erdi. Törende Türk Yıldızları da geçiş yaptı.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın coşkuyla kutlandığı törende, Polis, tören alanında geniş güvenlik önlemleri aldı, tören alanına giren herkes kontrol edildi.


 
 
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