48 günde 342 pozitif vaka

Turizm çevrelerinin yılbaşına özel “karantinasız girişler” konusunda hükümete baskı yapmasının ardından karantinasız giriş konusu yeniden gündeme taşındı. 48 günlük karantinasız giriş sürecinde vaka patlaması yaşandı, tam 342 pozitif vaka tespit edildi. Bu rakam, Temmuz’daki “büyük açılımdan” sonraki 3 ayda tespit edilen vaka sayısından bile fazla



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, üç gün ve daha kısa süreli karantinasız girişleri durduran kararını yapacağı toplantılarla değerlendirmesi ve kararın yılbaşı sonrasına kadar uzatılıp uzatılmayacağı noktasında bir uzlaşıya varması bekleniyor.

Turizm çevrelerinin yılbaşına özel “karantinasız girişler” konusunda hükümete baskı yaptığı, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “önce sağlık, sonra ekonomi” dediği ve yerel bulaşın ülke genelinde hakim olduğu şu günlerde gözler, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin vereceği karara çevrilmiş durumda.

Böylesi kritik bir süreçte, Kıbrıs Postası, üç günlük karantinasız girişlere izin veren kararın alındığı 19 Ekim tarihinden; kararın iptal edildiği 8 Aralık tarihine kadar tespit edilen vakaları inceledi.



KARANTİNASIZ GİRİŞLER SÜRECİNDE 342 POZİTİF VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, pozitif vakaların yüzde 48,29’u, yurt dışı kaynaklı vakalardan oluşuyor.

Ve yine Sağlık Bakanlığı verilerine göre, üç günlük karantinasız girişler sürecinde, toplamda 342 pozitif vaka tespit edildi.



1 TEMMUZ’DAKİ İLK AÇILIMDAN 3 AY SONRA BİLE BU KADAR VAKA TESPİT EDİLMEDİ

48 günlük karantinasız giriş sürecinde tespit edilen bu rakam, ülke sınırlarının Mart ayından sonra ilk kez dışa açıldığı 1 Temmuz tarihinden; Eylül ayına kadar geçen 3 aylık süreçte tespit edilen toplam 339 pozitif vakadan bile fazla…

Karantinasız girişler süreci, Sağlık Bakanlığı’na “kontrol edilemez” bir süreç yaşattı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar uyarınca, ülkeye karantinasız giriş yapan kişilere çift PCR yöntemi uygulandı.

Söz konusu süreçte, karantinasız giriş yapanlarla ilgili tüm sorumluluk otellere verildi.

Ülkeye girişlerinde alınacak ikinci PCR test sonuçları çıkıncaya kadar otel ve merkezi izolasyonda beklemek şartı ile karantinasız bir şekilde ülkeye giriş yapmalarına izin verilen kişilerden bazılarının, test sonuçları çıkmadan otelden kaçtıkları, bazılarının ise üç günden fazla adada kaldığı, Sağlık Bakanlığı açıklamalarına dahil yansıdı.

Karantinasız giriş yapıp, gerekli kurallara uymayan kişilerin sayısının her geçen gün artması sonrası, Üst Komite yeni bir karar üretti ve 28 Kasım tarihli açıklamada, “adada en fazla 3 gün konaklayacak kişilerin kontrolünde zorluk yaşanması nedeniyle bu kişilerin 30.11.2020 tarihinden itibaren KKTC'ye yalnızca charter uçuş ile getirilmelerine karar verildiği” ifade edildi.

Söz konusu karar değişikliğinden sadece bir hafta sonra, charter seferle “karantinasız” bir şekilde ülkeye gelen kişilerin kontrolünün sağlanamayacğaını anlayan Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 4 Aralık tarihinde bir karar yayınladı ve 8 Aralık tarihinden itibaren 3 günlük karantinasız girişleri yasakladı.



EYLÜL’DE “KARANTİNA OLMASINA RAĞMEN” VAKA SAYISI “REKORA” ULAŞTI

KKTC’nin virüsle mücadele ettiği süreçte vakaların en çok artış gösterdiği süreç ise Eylül ayı içinde yaşandı.

Eylül ayında, yurt dışından gelen herkese 7 günlük karantina zorunluluğu mevcuttu ancak buna rağmen, 1 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında, toplamda 422 pozitif vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’na ait veriler incelendiğinde, Eylül ayında tespit edilen 422 pozitif vakanın 116’sı yurt dışı kaynaklı olarak açıklanırken, 212’sinin ise “karantinada pozitifleştiği” ifade edildi.

