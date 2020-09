47 üründen sadece domateste limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimler sonucu Geçitköy sakinlerinden Bayram Avcı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesinde” değerlendirerek sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerden 38 numuneden tümünün temiz olduğu belirtilen açıklamada, “Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü” tespit edilen ürün bulunmadığı kaydedildi.

Yerli ürünlerden 9 numuneden 8 numunenin temiz çıktığı ifade edilen açıklamada, “Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü” tespit edilen 1 ürün bulunduğu belirtildi.



4 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:



1 TÜK İthal Koyun Süt Yemi Temiz

2 Levent Sanayi Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz

3 HollyGrains Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz

4 Helvasan Ltd. İthal Susam Temiz

5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

11 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz

12 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

13 Onbaşı İşl. Ltd İthal Nektarin Temiz

14 Onbaşı İşl. Ltd İthal Şeftali Temiz

15 Onbaşı İşl. Ltd İthal Çeri Domates Temiz

16 Onbaşı İşl. Ltd İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd İthal Kırmızı Lolorosso Temiz

18 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz

19 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz

20 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ispanak Temiz

21 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Golden Temiz

22 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

23 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

24 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz

25 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz

26 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

27 Meraltan Ltd. İthal Şeftali Temiz

28 Meraltan Ltd. İthal Elma Temiz

29 Erkan Gök İthal Armut S.Maria Temiz

30 Erkan Gök İthal Elma Gala Temiz

31 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

32 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz

33 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz

34 Köşe Tic. Ltd İthal Şeftali Temiz

35 Köşe Tic. Ltd İthal Nektarin Temiz

36 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

37 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz

38 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Stk Temiz

39 Süleyman Bayır Mağusa Hıyar Temiz

40 Ayşe Bayır Mağusa Hıyar Temiz

41 Niyazi Ergüleç Mağusa Böğrülce Temiz

42 Mehmet Sepetçi Mağusa Hıyar Temiz

43 Mehmet Kökten Mağusa Marul Temiz

44 Sezgin Yalçıner Cengizköy Verigo Üzüm Temiz

45 İbrahim Erpolat Koruçam Yeşil Çarli Biber Temiz

46 İrfan Duman Tepebaşı Böğrülce Temiz

47 Bayram Avcı Geçitköy Domates Limit Üstü