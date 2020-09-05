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47 üründen sadece domateste limitüstü kalıntı

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47 üründen sadece domateste limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimler sonucu Geçitköy sakinlerinden Bayram Avcı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesinde” değerlendirerek sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerden 38 numuneden tümünün temiz olduğu belirtilen açıklamada, “Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü” tespit edilen ürün bulunmadığı kaydedildi.

Yerli ürünlerden 9 numuneden  8 numunenin temiz çıktığı ifade edilen açıklamada, “Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü” tespit edilen 1 ürün bulunduğu belirtildi.

 
   4 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                       
               
1             TÜK                                İthal       Koyun Süt Yemi               Temiz
2             Levent Sanayi Ltd.          İthal       Soya Küsbesi     Temiz
3             HollyGrains Ltd.               İthal       Soya Küsbesi     Temiz
4             Helvasan Ltd.                   İthal       Susam  Temiz
5             Onbaşı İşl. Ltd.                İthal       Elma Golden      Temiz
6             Onbaşı İşl. Ltd.                İthal       Elma Gala            Temiz
7             SVS Tic. Ltd.       İthal       Çeri Domates    Temiz
8             SVS Tic. Ltd.       İthal       Siyah Üzüm        Temiz
9             SVS Tic. Ltd.       İthal       Şeftali   Temiz
10           SVS Tic. Ltd.       İthal       Nektarin              Temiz
11           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk              Temiz
12           Halil Kasap Paz. İthal       Şeftali   Temiz
13           Onbaşı İşl. Ltd   İthal       Nektarin              Temiz
14           Onbaşı İşl. Ltd   İthal       Şeftali   Temiz
15           Onbaşı İşl. Ltd   İthal       Çeri Domates    Temiz
16           Onbaşı İşl. Ltd   İthal       Kırmızı Kalifornia Biber  Temiz
17           Onbaşı İşl. Ltd   İthal       Kırmızı Lolorosso             Temiz
18           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Kırmızı Kalifornia Biber  Temiz
19           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Granny Smith         Temiz
20           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Ispanak                Temiz
21           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Golden      Temiz
22           SVS Tic. Ltd.       İthal       Çeri Domates    Temiz
23           SVS Tic. Ltd.       İthal       Siyah Üzüm        Temiz
24           SVS Tic. Ltd.       İthal       Sarı Kalifornia Biber        Temiz
25           SVS Tic. Ltd.       İthal       Kırmızı Kalifornia Biber  Temiz
26           SVS Tic. Ltd.       İthal       Şeftali   Temiz
27           Meraltan Ltd.    İthal       Şeftali   Temiz
28           Meraltan Ltd.    İthal       Elma      Temiz
29           Erkan Gök           İthal       Armut S.Maria  Temiz
30           Erkan Gök           İthal       Elma Gala            Temiz
31           Halil Kasap Paz. İthal       Şeftali   Temiz
32           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Golden      Temiz
33           Halil Kasap Paz. İthal       Çeri Domates    Temiz
34           Köşe Tic. Ltd      İthal       Şeftali   Temiz
35           Köşe Tic. Ltd      İthal       Nektarin              Temiz
36           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Taze Fasulye      Temiz
37           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Şeftali   Temiz
38           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Stk              Temiz
39           Süleyman Bayır                Mağusa               Hıyar     Temiz
40           Ayşe Bayır          Mağusa               Hıyar     Temiz
41           Niyazi Ergüleç    Mağusa               Böğrülce              Temiz
42           Mehmet Sepetçi             Mağusa               Hıyar     Temiz
43           Mehmet Kökten             Mağusa               Marul    Temiz
44           Sezgin Yalçıner  Cengizköy           Verigo Üzüm     Temiz
45           İbrahim Erpolat      Koruçam         Yeşil Çarli Biber Temiz
46           İrfan Duman      Tepebaşı             Böğrülce              Temiz
47           Bayram Avcı       Geçitköy             Domates             Limit Üstü
 

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