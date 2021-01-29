47 pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3308 olduğunu, 45'i yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını , 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.



Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 45 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.



Pilli, vakalardan 15 kişinin Lefkoşa, 29 kişinin Girne, 2 Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.



29 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:



Bugün Yapılan Test Sayısı: 3308



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 47



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1



Yerel Vaka Sayısı: 45



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:16



Bugün Kaybedilen Hasta: yok



Yapılan Toplam Test Sayısı: 398.997



Toplam Vaka Sayısı: 2255



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1850



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 105



Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9