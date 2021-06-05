463 gün sonra eskiye dönüş

463 gün sonra 9 geçiş noktası yeniden geçişlere açıldı. İlk günkü geçişlerde Kıbrıslı Türkler, Rumları ikiye katladı. Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 1299 giriş yapılırken; KKTC’den Güney Kıbrıs’a ise 2 bin 350 geçiş gerçekleşti

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Kıbrıs’ta iki kesim arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, dün sabah 08.00 itibarıyla yeniden geçişlere açıldı. Güney’den Kuzey’e geçenler Lokmacı kapısında “Hoşgeldiniz” pankartı ve lokma ikramı ile karşılandı.Sağlık Teknik Komitesi’nin epidemiyolojik durum değerlendirmesine göre şu anda seviye-2 (turuncu) olarak belirlenen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçişlerde, 7 günlük negatif antijen veya PCR testi aranıyor.KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarından dün 05.00 ile 12.00 saatleri arasında toplam 3 bin 649 giriş-çıkış işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 1299 giriş işlemi; KKTC’den Güney Kıbrıs’a ise 2 bin 350 çıkış işlemi olmak üzere toplam 3 bin 649 karşılıklı giriş - çıkış işlemi gerçekleştirildi.İki taraftan herhangi birinde COVID 19 sayılarında artış kaydedilmesi durumunda ise Sağlık Teknik Komitesi ve uzmanların yapacağı değerlendirme sonucu seviyeler yükseltilebilecek.COVID-19 pandemisi tedbirleri kapsamında iki taraf arasındaki geçişler Şubat 2020 tarihinden beri kapalıydı.Liderlerin vardığı anlaşma uyarınca, Sağlık Teknik Komitesi, epidemiyolojik durumu haftalık olarak değerlendirecek ve geçiş noktalarında hangi seviyenin uygulanacağına karar verecek.Metehan kapısı eski günlerine geri döndüMetehanGüney’den Kuzey’e 525Kuzeyden Güney’e 1098Ledra PalasGüney’den Kuzey’e 73Kuzeyden Güney’e 135LokmacıGüney’den Kuzey’e 171Kuzeyden Güney’e 117AkyarGüney’den Kuzey’e 66Kuzeyden Güney’e 266DerinyaGüney’den Kuzey’e 63Kuzeyden Güney’e 43BeyarmuduGüney’den Kuzey’e 226Kuzeyden Güney’e 485BostancıGüney’den Kuzey’e 82Kuzeyden Güney’e 158YeşilırmakGüney’den Kuzey’e 88Kuzeyden Güney’e 48AplıçGüney’den Kuzey’e Kuzeyden Güney’e geçiş olmadı