463 gün sonra eskiye dönüş

463 gün sonra 9 geçiş noktası yeniden geçişlere açıldı. İlk günkü geçişlerde Kıbrıslı Türkler, Rumları ikiye katladı. Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 1299 giriş yapılırken; KKTC’den Güney Kıbrıs’a ise 2 bin 350 geçiş gerçekleşti
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Kıbrıs’ta iki kesim arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, dün sabah 08.00 itibarıyla yeniden geçişlere açıldı. Güney’den Kuzey’e geçenler Lokmacı kapısında “Hoşgeldiniz” pankartı ve lokma ikramı ile karşılandı.
Sağlık Teknik Komitesi’nin epidemiyolojik durum değerlendirmesine göre şu anda seviye-2 (turuncu) olarak belirlenen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçişlerde, 7 günlük negatif antijen veya PCR testi aranıyor.
KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarından dün 05.00 ile 12.00 saatleri arasında toplam 3 bin 649 giriş-çıkış işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.
Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 1299 giriş işlemi; KKTC’den Güney Kıbrıs’a ise 2 bin 350 çıkış işlemi olmak üzere toplam 3 bin 649 karşılıklı giriş - çıkış işlemi gerçekleştirildi.
İki taraftan herhangi birinde COVID 19 sayılarında artış kaydedilmesi durumunda ise Sağlık Teknik Komitesi ve uzmanların yapacağı değerlendirme sonucu seviyeler yükseltilebilecek.
COVID-19 pandemisi tedbirleri kapsamında iki taraf arasındaki geçişler Şubat 2020 tarihinden beri kapalıydı.
Liderlerin vardığı anlaşma uyarınca, Sağlık Teknik Komitesi, epidemiyolojik durumu haftalık olarak değerlendirecek ve geçiş noktalarında hangi seviyenin uygulanacağına karar verecek.
Metehan kapısı eski günlerine geri döndü
Dünkü geçişlerin kara giriş kapılarına göre dağılımı şöyle:
Metehan
Güney’den Kuzey’e 525
Kuzeyden Güney’e 1098
Ledra Palas
Güney’den Kuzey’e 73
Kuzeyden Güney’e 135
Lokmacı
Güney’den Kuzey’e 171
Kuzeyden Güney’e 117
Akyar
Güney’den Kuzey’e 66
Kuzeyden Güney’e 266
Derinya
Güney’den Kuzey’e 63
Kuzeyden Güney’e 43
Beyarmudu
Güney’den Kuzey’e 226
Kuzeyden Güney’e 485
Bostancı
Güney’den Kuzey’e 82
Kuzeyden Güney’e 158
Yeşilırmak
Güney’den Kuzey’e 88
Kuzeyden Güney’e 48
Aplıç
Güney’den Kuzey’e Kuzeyden Güney’e geçiş olmadı