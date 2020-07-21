825 0
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
12 0
 
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bayram coşkusu
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bayram coşkusu
43 0
Babutsanın faydaları
Babutsanın faydaları
153 0
Türkiye’den üç tır tıbbi malzeme geldi
Türkiye’den üç tır tıbbi malzeme geldi
22 0
Cimnastikte muhteşem gece
Cimnastikte muhteşem gece
24 0
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI TAÇOY’DAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI TAÇOY’DAN CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ
32 0
banner460

46. yıl coşkusu

banner27

Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümünde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni düzenlendi

46. yıl coşkusu
21 Temmuz 2020 Salı 08:38

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’da geçit töreni düzenlendi.


Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümünde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, askeri erkan, bakanlar, milletvekilleri, konuklar ve diğer yetkililer katıldı.


Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasının ardından Akıncı ve Oktay konuşma yaptı. Tören, resmi geçitle son buldu. Bu sırada Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi "Türk Yıldızları da tören alanı semalarından geçerek gösteri sundu.

banner342
TDP Bilişim Suçları Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyaladı
TDP Bilişim Suçları Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyaladı
7 0
Akdeniz köylüleri Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı
Akdeniz köylüleri Güzelyurt – Girne anayolunu kapattı
38 0
Dizdarlı'dan önemli tavsiye
Dizdarlı'dan önemli tavsiye
50 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.