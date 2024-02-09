“45 sivil hizmet görevlisi temel eğitimlerini tamamladı”

Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna alınan “4. Derece Bilgisayar Operatörü” 45 sivil hizmet görevlisi (SHG) temel eğitimlerini tamamladı.





Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 45 SHG için Polis Okulu Müdürlüğü’nde “SHG Temel Eğitimi” düzenlendi.

Üç hafta süren eğitimin tamamlanmasının ardından bugün Polis Okulu Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle, sivil hizmet görevlilerine sertifikaları takdim edildi.

Törene, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, PGM 2. Yardımcısı Zafer Zaifer, Polis Okulu Müdürü Kaan Resa Saçar, Lefkoşa Polis Müdürü Gökay Karagil, Girne Polis Müdürü Ali Adalıer ve eğitimi tamamlayan sivil hizmet görevlileri katıldı.

Törende konuşan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, SHG temel eğitimi sayesinde Ssvil hizmet görevlilerinin mesleki, yasal mevzuat, temel sağlık ve ilk yardım konularında bilinçlendirildiklerini belirterek, aldıkları eğitimlerin görevlerinde kendilerine yol haritası olacağını kaydetti.

Kuni, açılan münhal kapsamında mesleğe alınmaya hak kazanan sivil hizmet görevlilerini tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

