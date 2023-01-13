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45 bin yaşlı nüfusumuz var

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Yaşlı Hakları Çalıştayı’nda, Kuzey Kıbrıs’ta ülke nüfusunun yüzde 10-13 rakamına denk gelen 45 bin civarında yaşlı nüfus bulunduğu açıklandı

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45 bin yaşlı nüfusumuz var
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi  Sibel Tatar öncülüğünde düzenlenen Yaşlı Hakları Çalıştayı, Salamis Bay Conti Resort Hotel’de başladı.
KKTC’de bu alanda ilk kez düzenlenen çalıştaya, Sibel Tatar geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle katılamazken, gönderdiği mesaj okundu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, ülkedeki yaşlıların gelecekte daha sağlıklı bir noktada olabilmeleri için yapılacak çalışmaların çok değerli olduğunun altını çizdi.
Tatar, sağlık ve teknolojik imkanların gelişmesiyle yaşamın uzadığını ve dolayısıyla yaşlı nüfusun arttığını belirterek, ülke nüfusunun yüzde 10-13 rakamına denk gelen 45 bin civarında yaşlı nüfus bulunduğunu söyledi.
Sosyal Sigorta maaşlarında  son zamanlarda ciddi artışlar görüldüğünü kaydeden Tatar,  Sosyal Sigortalar’dan on binlerce insanın maaş aldığını, çalışanın aldığı hayat pahalılığı artışını emeklinin de almak durumunda olduğunu, emekliyi  bu açıdan korumak gerektiğini söyledi.
Tatar,  “Eğer bu konularda biz biraz rahat davranırsak,  o zaman yıllar itibarıyla  artacak olan emeklinin maaşlarının nasıl ödeneceği sıkıntılı olabilir. Biz kendi örf adet ve geleneklerimizle, bütçeyi oluştururken mutlak surette yıllar itibarıyla artan Sosyal Sigorta maaşı alan emeklilerimizi son günlerine kadar korumak  durumundayız. Nasıl olacak bu koruma, elbette ekonomik büyüme ile ekonomik kaynak kullanma ile” dedi.
40-45 yıl  çalışan ve 60-65 yaşında  emekli olan bir insana devletin ömrünün sonuna kadar  bakmak durumunda olduğunu belirten Tatar, “İşte bu değerlerle  KKTC’yi yaşatmak bize yakışandır” dedi.
Gelişmekte olan ülkelerin hatta ABD, Avrupa ve İngiltere’nin bu konularda zorlandığını, İngiltere’de  sosyal sigorta ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini söyleyen Tatar,  sık sık başbakan  ve maliye bakanlarının değişme sebebinin de bu olduğunu söyledi.
 
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