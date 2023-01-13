45 bin yaşlı nüfusumuz var

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Yaşlı Hakları Çalıştayı’nda, Kuzey Kıbrıs’ta ülke nüfusunun yüzde 10-13 rakamına denk gelen 45 bin civarında yaşlı nüfus bulunduğu açıklandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde düzenlenen Yaşlı Hakları Çalıştayı, Salamis Bay Conti Resort Hotel’de başladı.

KKTC’de bu alanda ilk kez düzenlenen çalıştaya, Sibel Tatar geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle katılamazken, gönderdiği mesaj okundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, ülkedeki yaşlıların gelecekte daha sağlıklı bir noktada olabilmeleri için yapılacak çalışmaların çok değerli olduğunun altını çizdi.

Tatar, sağlık ve teknolojik imkanların gelişmesiyle yaşamın uzadığını ve dolayısıyla yaşlı nüfusun arttığını belirterek, ülke nüfusunun yüzde 10-13 rakamına denk gelen 45 bin civarında yaşlı nüfus bulunduğunu söyledi.

Sosyal Sigorta maaşlarında son zamanlarda ciddi artışlar görüldüğünü kaydeden Tatar, Sosyal Sigortalar’dan on binlerce insanın maaş aldığını, çalışanın aldığı hayat pahalılığı artışını emeklinin de almak durumunda olduğunu, emekliyi bu açıdan korumak gerektiğini söyledi.

Tatar, “Eğer bu konularda biz biraz rahat davranırsak, o zaman yıllar itibarıyla artacak olan emeklinin maaşlarının nasıl ödeneceği sıkıntılı olabilir. Biz kendi örf adet ve geleneklerimizle, bütçeyi oluştururken mutlak surette yıllar itibarıyla artan Sosyal Sigorta maaşı alan emeklilerimizi son günlerine kadar korumak durumundayız. Nasıl olacak bu koruma, elbette ekonomik büyüme ile ekonomik kaynak kullanma ile” dedi.

40-45 yıl çalışan ve 60-65 yaşında emekli olan bir insana devletin ömrünün sonuna kadar bakmak durumunda olduğunu belirten Tatar, “İşte bu değerlerle KKTC’yi yaşatmak bize yakışandır” dedi.

Gelişmekte olan ülkelerin hatta ABD, Avrupa ve İngiltere’nin bu konularda zorlandığını, İngiltere’de sosyal sigorta ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini söyleyen Tatar, sık sık başbakan ve maliye bakanlarının değişme sebebinin de bu olduğunu söyledi.

