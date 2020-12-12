42 ödüllü sanatçının eserleri sergilenecek

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü’nde 18 Aralık Cuma günü açılışı yapılacak olan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan “COVID-19 Sergisi”, Türk dünyasından 42 ödüllü sanatçının eserlerini bir araya getirecek



Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri ve Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Ukrayna'dan ödüllü 42 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı, COVID 19 temalı eserlerden oluşan sergi, 18 Aralık Cuma, saat 16:00’da Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal tarafından açılacak. Sergi, ay sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüspandemisinin sanatçılar üzerinde kaçınılmaz bir etki bıraktığını hatırlatarak, tüm sanatçıların eserlerinde salgını ve mücadeleyi yansıtmaya başladıklarını söyledi. Sanat üretiminin tarih boyunca engel tanımadığını söyleyen Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Sanatsal üretim olmadan hayat olmaz. Salgın dönemi de sanatçılara eserlerine yansıtabilecekleri pek çok malzeme sundu” dedi.

Covid-19 Sergisi’nin yer alan eserlerin birçoğunun karantina döneminde yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Ergün; “Günümüz sanat tarihi yazılırken modern sanat müzelerinin ve onların koleksiyonlarının referans olarak alınıyor. Bu sergi de görsel bir bellek olarak doğru bir kaynak olarak gelecek kuşaklara aktarılacaktır” dedi. “COVID-19 Sergisi”ni Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Kampüsü Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Doç. Dr. Ergün, “Bu süreç içerisinde gerçekleştirilen tüm çalışmaların, çabaların ve üretimlerin, gelecek kuşaklar tarafından daha iyi anlaşılacağı ve kavranacağı düşüncesindeyim” dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan 366’ıncı sergi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 366’ıncı sergi olma özelliğini taşıyan “COVID-19 Sergisi”nde sanatseverler, ayrı ayrı eserlerini izledikleri ödüllü akademisyen ve sanatçıların eserlerini aynı mekânda bir arada görme fırsatı yakalayacaklar. 18 Aralık Cuma, saat 16:00’da açılacak sergi, ay sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

